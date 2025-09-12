Глава оборонного комітету Бундестагу закликав НАТО збивати дрони над Україною

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп закликає до набагато рішучішої відповіді на російські рої безпілотників.

Про це він сказав у розмові зі Spiegel, передає "Європейська правда".

Він вважає, що НАТО довів здатність відбити таку загрозу. "Проте перед нами все ще стоять дуже серйозні виклики в сфері протиповітряної оборони, особливо в протидії масовій атаці безпілотників", - сказав Рьовекамп. Військові можливості в цій сфері повинні бути розширені, і внесок Німеччини також має бути збільшений.

На його думку, "найкращий спосіб боротьби з безпілотниками під час війни - це знищення їхніх виробничих потужностей і пускових установок". Тому також важливо, "щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вживати заходів проти цих цілей на російській землі", продовжив політик керівної ХДС.

Рьовекамп також вважає, що необхідна координація всередині НАТО, щоб визначити, коли і над чиєю територією виконуються умови для військової протидії атаці безпілотників: "Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі".

З останньою вимогою вже деякий час виступає президент України Володимир Зеленський. В ідеалі він хотів би, щоб західні держави забезпечили безпольотну зону над Україною. Однак такі важливі держави НАТО, як Німеччина та США, завжди відкидали цю ідею, стверджуючи, що це безпосередньо втягнуло б їх у війну з Росією. Після телефонної конференції з главами європейських держав та урядів Зеленський підтвердив це в четвер.

Україна пропонує "захищати свій повітряний простір скоординовано, продумано і спільно", - сказав він. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав ухильну відповідь у середу на питання про можливість збивати російські безпілотники над територією України.

У ніч з вівторка на середу під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі. Знайдені залишки 17 дронів.