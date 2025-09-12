Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава оборонного комітету Бундестагу закликав НАТО збивати дрони над Україною
08:56 12.09.2025 |
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп закликає до набагато рішучішої відповіді на російські рої безпілотників.
Про це він сказав у розмові зі Spiegel, передає "Європейська правда".
Він вважає, що НАТО довів здатність відбити таку загрозу. "Проте перед нами все ще стоять дуже серйозні виклики в сфері протиповітряної оборони, особливо в протидії масовій атаці безпілотників", - сказав Рьовекамп. Військові можливості в цій сфері повинні бути розширені, і внесок Німеччини також має бути збільшений.
На його думку, "найкращий спосіб боротьби з безпілотниками під час війни - це знищення їхніх виробничих потужностей і пускових установок". Тому також важливо, "щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вживати заходів проти цих цілей на російській землі", продовжив політик керівної ХДС.
Рьовекамп також вважає, що необхідна координація всередині НАТО, щоб визначити, коли і над чиєю територією виконуються умови для військової протидії атаці безпілотників: "Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі".
З останньою вимогою вже деякий час виступає президент України Володимир Зеленський. В ідеалі він хотів би, щоб західні держави забезпечили безпольотну зону над Україною. Однак такі важливі держави НАТО, як Німеччина та США, завжди відкидали цю ідею, стверджуючи, що це безпосередньо втягнуло б їх у війну з Росією. Після телефонної конференції з главами європейських держав та урядів Зеленський підтвердив це в четвер.
Україна пропонує "захищати свій повітряний простір скоординовано, продумано і спільно", - сказав він. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав ухильну відповідь у середу на питання про можливість збивати російські безпілотники над територією України.
У ніч з вівторка на середу під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі. Знайдені залишки 17 дронів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|Половина українців вважає, що влада не бореться з корупцією – дослідження
|Глава оборонного комітету Бундестагу закликав НАТО збивати дрони над Україною
|Туск: відкидаємо всі маніпуляції, що за вторгненням дронів стоїть Україна
|Качка і Сіярто розійшлися в оцінках двосторонніх переговорів
|Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» із посланцем Трампа в Києві
|Українці найбільш позитивно сприймають країни ЄС та Британію, негативно – Китай та Угорщину – дослідження Active Group та Experts Club
Бізнес
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY