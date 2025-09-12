Авторизация

Туск: відкидаємо всі маніпуляції, що за вторгненням дронів стоїть Україна

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У четвер відбулося засідання Ради національної безпеки - перше під головуванням президента Кароля Навроцького. Воно було скликане після вторгнення понад десятка російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу.

"Антипольська акція, здійснена Російською Федерацією, певним чином об'єднала польську політичну еліту (...). Суперечки, часто дуже агресивні, вже в принципі припинилися за день до атаки безпілотників на Польщу, і основні центри влади в Польщі розмовляють один з одним у ще кращій атмосфері", - заявив після зустрічі Славомір Ценкевич, голова Ради національної безпеки.

Під час брифінгу для ЗМІ він підкреслив, що Рада пройшла в дуже хорошій атмосфері.

Як повідомив Ценкевич, під час засідання РНБ була спростована неправдива інформація, що з'явилася в польській інфосфері, зокрема, було підкреслено, що безпілотники, які порушили польський повітряний простір, прибули з Росії і були відправлені звідти.

"Було внесено низку спростувань, які стосувалися дезінформації, що вже кілька десятків годин наповнює польську інфосферу, в тому числі, можна сказати, найважливіших спростувань, тобто звідки вилетіли ці безпілотники, кому вони належали і хто здійснив це вторгнення в польський повітряний простір. Як я вже говорив на самому початку, це зробила Російська Федерація", - підкреслив він.

У схожому тоні висловився і прем'єр-міністр Дональд Туск. "Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які вказують на те, що Україна стоїть за атакою; відповідальність лежить на Російській Федерації", - сказав він.

"Ми все чіткіше ідентифікуємо тих, хто (поширює це), чи то з політичних причин, чи то з дурості, чи то тому, що вони зрадники, служать російській пропаганді та дезінформації", - додав глава уряду.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози.
Ключові теги: Польща
 

Бізнес