Качка і Сіярто розійшлися в оцінках двосторонніх переговорів

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у четвер, 11 вересня, зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Качка у дописі у соцмережі X заявив, що зустріч мала "конструктивний" дух, натомість Сіярто звинуватив Україну у тому, що двосторонні відносини перебувають "не у найкращому стані".

Загалом посадовці по-різному оцінили результати обговорення проблемних питань.

Питання національних меншин

Качка подякував Сіярто за "відвертий і конструктивний дух нашої першої особистої зустрічі".

"Підбили підсумки вчорашніх двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. Прояснили, що у нас немає питань по суті і є рішення по усіх 11 пунктів, на які вказувала Угорщина. Ми зацікавлені у більш всеосяжному діалозі з Угорщиною щодо політики національних меншин", - йдеться у дописі віцепрем'єра.

Сіярто, коментуючи зустріч на платформі X, поклав на Україну повну відповідальність за стан відносин між країнами. "Це не Угорщина позбавила українську меншину права користуватися рідною мовою. Не Угорщина ставить під загрозу енергетичну безпеку України. Не Угорщина намагається втягнути її у війну проти її волі", - написав він.

Він заявив, що угорська громада на Закарпатті з 2015 року "систематично позбавляється прав користуватися рідною мовою", й Україна має повернути їй "всі права".