- 12.09.25
- 01:38
- RSS
- мапа сайту
Качка і Сіярто розійшлися в оцінках двосторонніх переговорів
23:48 11.09.2025 |
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у четвер, 11 вересня, зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.
Качка у дописі у соцмережі X заявив, що зустріч мала "конструктивний" дух, натомість Сіярто звинуватив Україну у тому, що двосторонні відносини перебувають "не у найкращому стані".
Загалом посадовці по-різному оцінили результати обговорення проблемних питань.
Питання національних меншин
Качка подякував Сіярто за "відвертий і конструктивний дух нашої першої особистої зустрічі".
"Підбили підсумки вчорашніх двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. Прояснили, що у нас немає питань по суті і є рішення по усіх 11 пунктів, на які вказувала Угорщина. Ми зацікавлені у більш всеосяжному діалозі з Угорщиною щодо політики національних меншин", - йдеться у дописі віцепрем'єра.
Сіярто, коментуючи зустріч на платформі X, поклав на Україну повну відповідальність за стан відносин між країнами. "Це не Угорщина позбавила українську меншину права користуватися рідною мовою. Не Угорщина ставить під загрозу енергетичну безпеку України. Не Угорщина намагається втягнути її у війну проти її волі", - написав він.
Він заявив, що угорська громада на Закарпатті з 2015 року "систематично позбавляється прав користуватися рідною мовою", й Україна має повернути їй "всі права".
МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Качка і Сіярто розійшлися в оцінках двосторонніх переговорів
Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» із посланцем Трампа в Києві
Українці найбільш позитивно сприймають країни ЄС та Британію, негативно – Китай та Угорщину – дослідження Active Group та Experts Club
Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
Спецпризначенці ГУР уразили дроном корабель росіян під Новоросійськом
Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini