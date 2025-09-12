Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Качка і Сіярто розійшлися в оцінках двосторонніх переговорів

 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у четвер, 11 вересня, зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Качка у дописі у соцмережі X заявив, що зустріч мала "конструктивний" дух, натомість Сіярто звинуватив Україну у тому, що двосторонні відносини перебувають "не у найкращому стані".

Загалом посадовці по-різному оцінили результати обговорення проблемних питань.

Питання національних меншин

Качка подякував Сіярто за "відвертий і конструктивний дух нашої першої особистої зустрічі".

"Підбили підсумки вчорашніх двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. Прояснили, що у нас немає питань по суті і є рішення по усіх 11 пунктів, на які вказувала Угорщина. Ми зацікавлені у більш всеосяжному діалозі з Угорщиною щодо політики національних меншин", - йдеться у дописі віцепрем'єра.

Сіярто, коментуючи зустріч на платформі X, поклав на Україну повну відповідальність за стан відносин між країнами. "Це не Угорщина позбавила українську меншину права користуватися рідною мовою. Не Угорщина ставить під загрозу енергетичну безпеку України. Не Угорщина намагається втягнути її у війну проти її волі", - написав він.

Він заявив, що угорська громада на Закарпатті з 2015 року "систематично позбавляється прав користуватися рідною мовою", й Україна має повернути їй "всі права".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес