Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» із посланцем Трампа в Києві

 

Президент Володимир Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув до Києва.

За його словами, сторони обговорили різні вектори співпраці - як досягти реального миру і гарантувати Україні безпеку.

«Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва й закупівлю «Петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний», - написав Зеленський у телеграмі.

За словами Зеленського, йшлося також про повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю й умови, в яких перебувають українські діти.

«Висловив співчуття американському народові у зв'язку із жахливим убивством Чарлі Кірка і подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору», - зазначив голова держави.

За його словами, сторони обговорили також заплановані заходи до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, координацію між Україною і США й роботу в межах «Коаліції охочих».

«Опрацьовуємо потенційні зустрічі й різні формати», - додав Зеленський без подробиць.

Келлог зустріч поки що не коментував.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес