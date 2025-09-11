Фінансові новини
Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» із посланцем Трампа в Києві
23:27 11.09.2025 |
Президент Володимир Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув до Києва.
За його словами, сторони обговорили різні вектори співпраці - як досягти реального миру і гарантувати Україні безпеку.
«Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва й закупівлю «Петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний», - написав Зеленський у телеграмі.
За словами Зеленського, йшлося також про повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю й умови, в яких перебувають українські діти.
«Висловив співчуття американському народові у зв'язку із жахливим убивством Чарлі Кірка і подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору», - зазначив голова держави.
За його словами, сторони обговорили також заплановані заходи до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, координацію між Україною і США й роботу в межах «Коаліції охочих».
«Опрацьовуємо потенційні зустрічі й різні формати», - додав Зеленський без подробиць.
Келлог зустріч поки що не коментував.
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini