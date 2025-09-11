Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» із посланцем Трампа в Києві

Президент Володимир Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув до Києва.

За його словами, сторони обговорили різні вектори співпраці - як досягти реального миру і гарантувати Україні безпеку.

«Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва й закупівлю «Петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний», - написав Зеленський у телеграмі.

За словами Зеленського, йшлося також про повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю й умови, в яких перебувають українські діти.

«Висловив співчуття американському народові у зв'язку із жахливим убивством Чарлі Кірка і подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору», - зазначив голова держави.

За його словами, сторони обговорили також заплановані заходи до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, координацію між Україною і США й роботу в межах «Коаліції охочих».

«Опрацьовуємо потенційні зустрічі й різні формати», - додав Зеленський без подробиць.

Келлог зустріч поки що не коментував.