Українці найбільш позитивно сприймають країни ЄС та Британію, негативно – Китай та Угорщину – дослідження Active Group та Experts Club

16:58 11.09.2025 |

Політика

Українці найбільш позитивно сприймають країни ЄС та Британію, негативно – Китай та Угорщину – дослідження Active Group та Experts Club

 

Українці найбільш позитивно ставляться до Німеччини, Великої Британії, Норвегії та Франції, тоді як Угорщина, Китай, Ірак і Сербія входять до списку країн з найгіршими оцінками. Про це свідчать результати дослідження компанії Active Group та аналітичного центру Experts Club, проведеного наприкінці серпня.

"Ми провели репрезентативне опитування серед 800 респондентів наприкінці серпня, з урахуванням статі, віку та регіону проживання. Похибка не перевищує 3,5%. Це вже не перше дослідження подібного типу, але цього разу ми відібрали 50 країн саме з огляду на економічний критерій - з ким Україна найбільше торгує, про тих ми й запитуємо", - заявив соціолог, засновник компанії Active Group Андрій Єременко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, проведене дослідження показало, що громадська думка має чіткий поділ між країнами Заходу та державами поза ним.

"Українці найбільше пов'язують досягнення миру з Європейським Союзом - так вважають 42% респондентів. Сполучені Штати підтримують майже 26% опитаних, Велика Британія - 13%. Інші ж великі країни, такі як Китай, Індія чи Бразилія, фактично не розглядаються як ті, що сприяють мирному врегулюванню в Україні", - наголосив Єременко.

Директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній додав, що в економічному вимірі ключові партнери України - це Китай, Польща, Німеччина, Туреччина та США.

"При цьому ставлення до них є дуже різним. Наприклад, до Німеччини позитивно ставляться понад 76% українців, тоді як до Китаю - лише 12%, а негатив - 40%. Ще більш критичним є випадок з Угорщиною, де позитив становить 16%, а негатив - 55%", - сказав він.

Засновник Experts Club та заступник генерального директора інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін звернув увагу на економічні дисбаланси у торгівлі України з провідними партнерами.

"За перше півріччя 2025 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України склало 18,5 млрд дол., тоді як у 2024 році воно становило 12,4 млрд дол. Тобто ми маємо суттєве погіршення. Зокрема, лише у торгівлі з Китаєм негативне сальдо перевищило 7 млрд дол., з Німеччиною - 2 млрд дол., з Польщею - понад 1 млрд дол., зі США - близько 2 млрд дол.", - підкреслив експерт.

Він уточнив, що Україна залишається потужним експортером агропродукції - зернових, олійних культур, металів, при цьому імпорт з ЄС і Китаю складають переважно техніка, обладнання, транспорт, електроніка та хімія.

"Це ще раз підтверджує необхідність глибоких структурних змін в економіці та диверсифікації зовнішньоекономічних зв'язків. Ми не можемо й далі залежати від вузького кола постачальників", - зазначив Уракін.

Водночас, за словами експерта, соціологічні дані демонструють певний парадокс.

"Найвигіднішими для нас з економічної точки зору партнерами є Єгипет, Іспанія, Молдова, Алжир, Ліван, Ірак. Але ставлення українців до більшості цих країн - нейтральне або навіть негативне. Це свідчить, що суспільство формує свої оцінки не з урахуванням економічної користі, а переважно на основі політичних заяв чи подій", - додав він.

Уракін підсумував, що така невідповідність між економікою та громадською думкою може мати довгострокові наслідки для зовнішньої політики України.

"Представництвам іноземних держав - торговельних партнерів України слід приділяти більше уваги роботі з українським суспільством, проводити культурні заходи, підтримувати гуманітарні проєкти та формувати позитивний імідж. Інакше ми й надалі матимемо ситуацію, коли країна є важливим торговим партнером, але водночас негативно сприймається більшістю громадян", - наголосив він засновник Experts Club.

Детальніше ознайомитися з дослідженням
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

