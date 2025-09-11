Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спецпризначенці ГУР уразили дроном корабель росіян під Новоросійськом

 

Спецпризначенці ГУР МО України успішно уразили корабель чорноморського флоту росії під Новоросійськом. Про це повідомляє українська розвідка.

"10 вересня 2025 року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора росії - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, росіяни ввели цей корабель в експлуатацію в 2015 році. Його вартість сягає близько $60 млн.

"Всього в агресора є чотири таких судна. Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт", - сказано в повідомленні.

У момент атаки ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор "прописав" залишки свого чорноморського флоту.

Влучного удару спецпризначенці ГУР завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля.

У розвідці зауважили, що внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт.

Раніше ГУР представило ексклюзивні кадри операції спецпризначенців воєнної розвідки у Чорному морі, яка відбувалася в серпні 2025 року. Під час операції спецпризначенці вийшли в море та успішно атакували цілі російської армії.

За підсумками рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".

Недавно спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" вполював на території тимчасово окупованого Криму військову техніку росіян - два Мі-8 та судно.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

Бізнес