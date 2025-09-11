Спецпризначенці ГУР уразили дроном корабель росіян під Новоросійськом

Спецпризначенці ГУР МО України успішно уразили корабель чорноморського флоту росії під Новоросійськом. Про це повідомляє українська розвідка.

"10 вересня 2025 року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора росії - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, росіяни ввели цей корабель в експлуатацію в 2015 році. Його вартість сягає близько $60 млн.

"Всього в агресора є чотири таких судна. Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт", - сказано в повідомленні.

У момент атаки ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор "прописав" залишки свого чорноморського флоту.

Влучного удару спецпризначенці ГУР завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля.

У розвідці зауважили, що внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт.

Раніше ГУР представило ексклюзивні кадри операції спецпризначенців воєнної розвідки у Чорному морі, яка відбувалася в серпні 2025 року. Під час операції спецпризначенці вийшли в море та успішно атакували цілі російської армії.

За підсумками рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".

Недавно спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" вполював на території тимчасово окупованого Криму військову техніку росіян - два Мі-8 та судно.