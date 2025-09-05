Антикорупційний суд пояснив відмову дозволити заочне розслідування проти Жеваго

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився розпочати спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо українського бізнесмен Костянтина Жеваго до того, як справу про його екстрадицію в Україну розгляне французький суд.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, не називаючи прізвища бізнесмена. Проте обставини справи вказують, що йдеться саме про Жеваго.

Зокрема, слідчий суддя врахував, що 1 жовтня в Апеляційному суді Парижа розглядатиметься питання про екстрадицію підозрюваного за зверненням уряду України, поданим у межах цього ж кримінального провадження.

"Зважаючи на це, слідчий суддя вважав, що до остаточного вирішення питання про екстрадицію підозрюваного, подання клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно нього, є передчасним", - пояснили у ВАКС.

Як повідомлялося, 4 вересня слідчий суддя ВАКС відмовився задовольнити клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Костянтина Жеваго.

Як повідомлялося, у травні 2024 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали тоді чинного голову суду Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру йому та його спільнику - адвокату, а згодом про підозру заочно повідомили і Костянтину Жеваго. За даними слідства, бізнесмен особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Нагадаємо, Жеваго також отримав кілька підозру в інших справах. Зокрема, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили йому підозру про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

28 грудня 2022 року на запит української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді Україна також вимагала його екстрадиції у справі банку "Фінанси та кредит", але французькі суди відхилили це клопотання.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечили, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.