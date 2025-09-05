Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Антикорупційний суд пояснив відмову дозволити заочне розслідування проти Жеваго

23:12 05.09.2025 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився розпочати спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо українського бізнесмен Костянтина Жеваго до того, як справу про його екстрадицію в Україну розгляне французький суд.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, не називаючи прізвища бізнесмена. Проте обставини справи вказують, що йдеться саме про Жеваго.

Зокрема, слідчий суддя врахував, що 1 жовтня в Апеляційному суді Парижа розглядатиметься питання про екстрадицію підозрюваного за зверненням уряду України, поданим у межах цього ж кримінального провадження.

"Зважаючи на це, слідчий суддя вважав, що до остаточного вирішення питання про екстрадицію підозрюваного, подання клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно нього, є передчасним", - пояснили у ВАКС.

Як повідомлялося, 4 вересня слідчий суддя ВАКС відмовився задовольнити клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Костянтина Жеваго.

Як повідомлялося, у травні 2024 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали тоді чинного голову суду Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру йому та його спільнику - адвокату, а згодом про підозру заочно повідомили і Костянтину Жеваго. За даними слідства, бізнесмен особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Нагадаємо, Жеваго також отримав кілька підозру в інших справах. Зокрема, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили йому підозру про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

28 грудня 2022 року на запит української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді Україна також вимагала його екстрадиції у справі банку "Фінанси та кредит", але французькі суди відхилили це клопотання.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечили, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,1295
 0,31
EUR
 1
 48,1634
  0,0286
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,12 0,29 41,2100  0,12 0,29
EUR 48,3850  0,27 0,55 48,4150  0,27 0,55

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес