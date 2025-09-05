Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні — міністр закордонних справ

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не погоджується на конфіскацію заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійських банках.

Про це він розповів в інтерв'ю Euronews.

Як пояснив Прево, конфіскація російських активів поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.

«Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи», - додав він.

За його словами, бельгійський уряд «розглянув» можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також «підірве» довіру до євро.

Водночас глава бельгійської дипломатії пообіцяв, що Бельгія зробить внесок у гарантії безпеки для України в межах «коаліції охочих». Він додав, що деталі ще остаточно не узгоджені, але припустив: «підтримка включатиме переважно літаки», а крім того, Бельгія може допомогти з розмінуванням.

Більше про заморожені активи

ЄС «заморозив» російські активи у Європі як відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. За даними Мінфіну, у юрисдикціях G7 зберігається приблизно 280 млрд доларів заморожених суверенних активів рф. Країни «Великої сімки» зобов'язалися зберігати їх знерухомленими доти, доки росія не заплатить за злочини, скоєні проти України.

Водночас прибутки із цих активів вирішили направити на допомогу Україні. Так, лідери «Великої сімки» погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом цих прибутків.

Зокрема, у кінці 2024 року Україні від США надійшов 1 мільярд доларів від заморожених російських активів.