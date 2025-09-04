Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони Нідерландів анонсувало зустріч коаліції дронів у Гаазі

 

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував у четвер, 4 вересня, зустріч представників коаліції дронів у Гаазі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Брекельманс заявив, що дрони та антидронні системи мають вирішальне значення для України в боротьбі проти російської агресії.

"У Гаазі я зустрічаюся з представниками Drone Capability Coalition, яка об'єднує понад 20 країн для надання підтримки Україні. Ми інвестуємо в це значні кошти. Це зміцнює Україну, а також наші збройні сили та промисловість", - заявив він.

Коаліція з розвитку безпілотних технологій (Drone Capability Coalition) - це багатонаціональний альянс, заснований у лютому 2024 року Великою Британією та Латвією з основною метою постачання Україні сучасних безпілотних літальних апаратів та інших безпілотних систем для посилення її оборонних можливостей у війні проти Росії.

До країн-членів коаліції входять Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія (співкоординатор), Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Швеція, Україна та Велика Британія (співкоординатор).

Нагадаємо, в березні "коаліція дронів" виділила 20 млн євро для того, щоб закупити розвідувальні дрони тактичного рівня для України.

Норвегія погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.

А Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів ($472 млн), щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес