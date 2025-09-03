Авторизация

В Україні проти окупантів застосовують рої дронів, які самі знаходять та знищують цілі – WSJ

10:05 03.09.2025 |

Політика

В Україні проти окупантів застосовують рої дронів, які самі знаходять та знищують цілі – WSJ

 

Українські військові почали використовувати технологію рою дронів, яка дозволяє безпілотникам автономно координувати атаки без прямого управління оператором. Про це пише видання The Wall Street Journal.

За даними української компанії Swarmer, що розробила відповідне програмне забезпечення, дрони здатні самостійно визначати порядок удару, адаптуватися до змін, наприклад, у разі розрядження батареї одного з апаратів, і виконувати завдання у складі групи. Ця технологія є новим етапом у війні дронів, оскільки вона може дозволити одночасно запускати десятки або тисячі апаратів для прориву оборони ворожої цілі - від окремого об'єкта до міста.

Нещодавня операція, проведена вночі нашими військовими, включала три дрони, які самостійно вирішували, коли атакувати російську позицію. За словами Сергія Купрієнка, генерального директора Swarmer, на початку завдання оператор передає в систему дронів зону пошуку цілі і надає команду атакувати її після виявлення.

Далі безпілотники все виконують самостійно: один проводить розвідку, знаходить ціль та прокладає до неї маршрут. Інші дрони потім атакують її, самостійно визначаючи момент скидання боєприпасів. Зазначається, що атаку виконують великі квадрокоптери, здатні скинути 25 невеликих бомб, або гранат, уздовж лінії траншеї.

В Україні проти окупантів застосовують рої дронів, які самі знаходять та знищують цілі – WSJ

 Українські дрони з технологією ройового ШІ Swarmer

Програмне забезпечення компанії дозволяє зменшити кількість залучених осіб: замість дев'яти операторів у звичайному режимі, з системою Swarmer достатньо трьох - планувальника, навігатора та оператора.

Офіцер ЗСУ, який використовує технологію Swarmer, повідомив, що його підрозділ застосовував її понад сто разів. Зазвичай використовується три дрони, але інші підрозділи запускали до восьми апаратів одночасно. Тестування проводилось із групами до 25 дронів. Swarmer також готується до випробування рою зі 100 безпілотників.

Застосування рою дозволяє уникнути втручання в сигнал з боку противника, оскільки дрони координуються між собою на близькій відстані.

Існують також деякі мінуси цієї технології. Зокрема застосування штучного інтелекту у бойових умовах породжує занепокоєння, що автоматизовані системи можуть самостійно приймати рішення, які впливають на життя або загибель як військових, так і мирного населення.

Також використання дронів з такою системою робить їх дорожчими, що може негативно вплинути на їх масову закупку. Окрім цього, існують деякі проблеми з ПО Swarmer. За словами українського офіцера, на певному етапі безпілотники обмінювалися надто великою кількістю інформації, що перевантажувало їхню мережу.

Технологія вперше була використана Силами оборони для мінування близько року тому. Однак тепер вона все частіше використовується для ударів по російських військових, техніці та інфраструктурі.
За матеріалами: mezha.media
 

