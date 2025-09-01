Фінансові новини
- |
- 01.09.25
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президентка Єврокомісії: є «досить чіткі плани» розміщення військ в Україні
08:25 01.09.2025 |
Європейські країни розробляють «досить чіткі плани» розміщення військових в Україні після завершення війни з Росією - як одну з гарантій безпеки України, заявила в інтерв'ю Financial Times президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що країни Європи спиратимуться на підтримку США.
За її словами, рішення про відправку військ кожна країна буде ухвалювати самостійно, проте, як зазначила фон дер Ляєн, можлива майбутня місія набуває реальних обрисів.
Президент США Дональд Трамп раніше виключив відправку в Україну американських військових, але зазначив, що Сполучені Штати допоможуть Європі з гарантіями безпеки у разі потреби.
Фон дер Ляєн не навела подробиць, зазначивши лише, що дискусії про гарантії безпеки, зокрема за участю США, йдуть «дуже добре».
Вона наголосила, що отримала від Трампа запевнення у підтримці можливого розміщення в Україні військових із низки європейських країн.
За даними FT, очікується, що 4 вересня в Парижі відбудеться зустріч за участю лідерів Великої Британії, Франції й Німеччини, а також керівників ЄС і НАТО для обговорення гарантій безпеки. Важливим завданням фон дер Ляєн назвала продовження фінансування української армії, у тому числі й після можливого припинення вогню.
Голова Єврокомісії також наголосила, що поведінка російського президента Володимира Путіна не змінилася, незважаючи на миротворчі зусилля США.
«Трамп хоче миру, а Путін не сідає за стіл переговорів», - сказала очільниця Єврокомісії, наголосивши, що чим більше слова російського президента будуть розходитися у справах, тим більше «негативного досвіду» від взаємодії з ним отримає Трамп.
Низка європейських країн НАТО заявляли про готовність відправити в Україну війська після припинення вогню як стримувальну силу. У Москві неодноразово заявляли, що це для неї є неприйнятним.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю ZDF 31 серпня наголосив, що наразі тема розміщення військ в Україні не є пріоритетною для союзників, головне - продовжувати підтримувати українську армію.
Говорячи про можливість відправлення в Україну німецьких військових, Мерц сказав, що «ніхто зараз не говорить про сухопутні війська в Україні», і зазначив, що у будь-якому випадку для схвалення відправки військ за кордон потрібен дозвіл Бундестагу.
Мерц зазначив також, що, незважаючи на зусилля щодо припинення конфлікту, які, зокрема, робить адміністрація США, необхідно готуватися до того, що війна в Україні може тривати ще довго.
На запитання, чи вважає він за можливе припинення вогню наступного року, канцлер відповів, що не втрачає надії на те, що це станеться, однак одночасно не має жодних ілюзій, тому «підтримка обороноздатності країни, на яку напала Росія, і надалі буде абсолютним пріоритетом».
Дуже швидко війна могла б завершитись, на думку Мерца, лише у разі капітуляції України, але це «не варіант», зазначив канцлер ФРН.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
|США схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн
|Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія
|Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Штати відкликали візи палестинських посадовців перед Генасамблеєю ООН
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
|США схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн
|ЗМІ: Трамп зменшив роль Ради нацбезпеки в процесі ухвалення рішень
|Axios: У Трампа звинувачують Європу у непоступливості України в територіальних питаннях
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo