Президентка Єврокомісії: є «досить чіткі плани» розміщення військ в Україні

Європейські країни розробляють «досить чіткі плани» розміщення військових в Україні після завершення війни з Росією - як одну з гарантій безпеки України, заявила в інтерв'ю Financial Times президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що країни Європи спиратимуться на підтримку США.

За її словами, рішення про відправку військ кожна країна буде ухвалювати самостійно, проте, як зазначила фон дер Ляєн, можлива майбутня місія набуває реальних обрисів.

Президент США Дональд Трамп раніше виключив відправку в Україну американських військових, але зазначив, що Сполучені Штати допоможуть Європі з гарантіями безпеки у разі потреби.

Фон дер Ляєн не навела подробиць, зазначивши лише, що дискусії про гарантії безпеки, зокрема за участю США, йдуть «дуже добре».

Вона наголосила, що отримала від Трампа запевнення у підтримці можливого розміщення в Україні військових із низки європейських країн.

За даними FT, очікується, що 4 вересня в Парижі відбудеться зустріч за участю лідерів Великої Британії, Франції й Німеччини, а також керівників ЄС і НАТО для обговорення гарантій безпеки. Важливим завданням фон дер Ляєн назвала продовження фінансування української армії, у тому числі й після можливого припинення вогню.

Голова Єврокомісії також наголосила, що поведінка російського президента Володимира Путіна не змінилася, незважаючи на миротворчі зусилля США.

«Трамп хоче миру, а Путін не сідає за стіл переговорів», - сказала очільниця Єврокомісії, наголосивши, що чим більше слова російського президента будуть розходитися у справах, тим більше «негативного досвіду» від взаємодії з ним отримає Трамп.

Низка європейських країн НАТО заявляли про готовність відправити в Україну війська після припинення вогню як стримувальну силу. У Москві неодноразово заявляли, що це для неї є неприйнятним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю ZDF 31 серпня наголосив, що наразі тема розміщення військ в Україні не є пріоритетною для союзників, головне - продовжувати підтримувати українську армію.

Говорячи про можливість відправлення в Україну німецьких військових, Мерц сказав, що «ніхто зараз не говорить про сухопутні війська в Україні», і зазначив, що у будь-якому випадку для схвалення відправки військ за кордон потрібен дозвіл Бундестагу.

Мерц зазначив також, що, незважаючи на зусилля щодо припинення конфлікту, які, зокрема, робить адміністрація США, необхідно готуватися до того, що війна в Україні може тривати ще довго.

На запитання, чи вважає він за можливе припинення вогню наступного року, канцлер відповів, що не втрачає надії на те, що це станеться, однак одночасно не має жодних ілюзій, тому «підтримка обороноздатності країни, на яку напала Росія, і надалі буде абсолютним пріоритетом».

Дуже швидко війна могла б завершитись, на думку Мерца, лише у разі капітуляції України, але це «не варіант», зазначив канцлер ФРН.