Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

 

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони у відповідь на масовані російські авіаудари, зокрема атаку на Київ 28 серпня, йдеться у заяві за підсумками спільної пресконференції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом Франції Еммануелем Макроном у Тулоні.

"На тлі масових російських авіаударів по Україні та її населенню, а також з огляду на наслідки для нашої власної безпеки, Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону", - заявили Мерц і Макрон, додавши, що "попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє намірів припинити свою агресивну війну проти України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,02 0,05 41,3300  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,01 0,02 48,2300  0,01 0,02

