Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ
23:56 29.08.2025 |
Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони у відповідь на масовані російські авіаудари, зокрема атаку на Київ 28 серпня, йдеться у заяві за підсумками спільної пресконференції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом Франції Еммануелем Макроном у Тулоні.
"На тлі масових російських авіаударів по Україні та її населенню, а також з огляду на наслідки для нашої власної безпеки, Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону", - заявили Мерц і Макрон, додавши, що "попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє намірів припинити свою агресивну війну проти України".
