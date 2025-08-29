Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білий дім прирівняв обстріл Росією Києва до ударів по російських НПЗ
23:44 28.08.2025 |
Речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти четверга, згадала про українські удари по нафтопереробних заводах у Росії та допустила, що "обидві сторони", можливо, не хочуть завершення війни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Левітт сказала на брифінгу в четвер.
За словами Левітт, вона спілкувалась з президентом США Дональдом Трампом щодо останньої російської атаки, і "він не був задоволений цією новиною, але й не був здивований".
"Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів", - додала вона.
Левітт також сказала, що Трамп "продовжує пильно стежити" за ситуацією і хоче завершити війну, аби припинити вбивства людей.
"Але, можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її закінчити. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн теж повинні хотіти, щоб вона закінчилася. І я думаю, що президент пізніше зробить додаткові заяви щодо цього", - розповіла журналістам речниця Білого дому.
Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків - на ще 26.
У столиці відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.
Російський обстріл засудила низка європейських держав.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".
Американське посольство у Києві надвечір у четвер прокоментувало масований російський обстріл, нагадавши заклик Трампа до "обох сторін" досягти рішення про припинення війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
|РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мерц вважає «очевидним», що Зеленський і Путін найближчим часом не зустрінуться
|Білий дім прирівняв обстріл Росією Києва до ударів по російських НПЗ
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|Шмигаль розповів про побудову мережі Kill Web, яка дозволяє бачити поле бою як цілісну систему
|Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС
|Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ
Бізнес
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай
|Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США