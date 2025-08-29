Білий дім прирівняв обстріл Росією Києва до ударів по російських НПЗ

Речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти четверга, згадала про українські удари по нафтопереробних заводах у Росії та допустила, що "обидві сторони", можливо, не хочуть завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Левітт сказала на брифінгу в четвер.

За словами Левітт, вона спілкувалась з президентом США Дональдом Трампом щодо останньої російської атаки, і "він не був задоволений цією новиною, але й не був здивований".

"Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів", - додала вона.

Левітт також сказала, що Трамп "продовжує пильно стежити" за ситуацією і хоче завершити війну, аби припинити вбивства людей.

"Але, можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її закінчити. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн теж повинні хотіти, щоб вона закінчилася. І я думаю, що президент пізніше зробить додаткові заяви щодо цього", - розповіла журналістам речниця Білого дому.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків - на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".

Американське посольство у Києві надвечір у четвер прокоментувало масований російський обстріл, нагадавши заклик Трампа до "обох сторін" досягти рішення про припинення війни.