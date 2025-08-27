Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські чиновники задекларували криптоактивів на сотні мільйонів гривень

09:41 27.08.2025 |

Політика

 

У 2200 поданих деклараціях за минулий рік зазначено криптоактиви на 786 млн грн.

Як йдеться у повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції з посиланням на дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовці з кожним роком все активніше декларують криптовалюту.

Повідомляється, що кількість криптодекларантів щороку зростає:

▪️за 2022 рік у 1,32 тис. декларацій - на 371 млн грн;

▪️за 2023 рік у 1,71 тис. декларацій - на 526 млн грн;

▪️за 2024 рік у 2,2 тис. декларацій - на 786 млн грн.

У НАЗК зазначили, що криптовалюта є одним із сучасних способів зберігання та інвестування коштів, але деякі декларанти намагаються використовувати її для "приховування" незаконно набутих статків.

"Найпоширеніше порушення під час декларування криптовалюти полягає у неможливості підтвердити її наявність. Часто посадовці декларують значні криптоактиви, не надаючи підтверджень їхньої реальності: відсутні верифіковані адреси криптогаманців, біржові виписки чи навіть скриншоти. Зазвичай йдеться про активи, які, за словами декларантів, були придбані багато років тому за символічні суми. Декларування неіснуючих активів є свідомим порушенням, яке неможливо пояснити неуважністю чи необізнаністю з правилами", - пояснили у агентстві.

Окрім декларування непідтверджених активів, за даними НАЗК, поширеним видом порушень є подання недостовірних даних щодо реальних криптовалютних активів.

"Часто декларанти орієнтуються на ринковий курс станом на 31 грудня (кінець звітного періоду), що є некоректним. Відповідно до Закону, у декларації має зазначатися вартість активу, виходячи з фактичних витрат на його придбання. Також трапляються випадки навмисного заниження вартості на момент набуття, щоб уникнути додаткових питань щодо походження коштів", - підсумували у НАЗК.

Як ми писали раніше, за даними Опендатабот, найактивніше криптовалюту декларували у 2024 році представники Нацполіції України, а найпопулярнішими криптовалютами є Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).

Працівники Нацполіції України подали 322 декларації, у яких згадується крипта - 15% від усіх декларантів. Далі йде прокуратура, де криптовалюта вказана у 240 деклараціях, тоді судді - 227, міські ради - 119, ЗСУ - 77 та НАБУ - 38.

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC. У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель - він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. Рекорд за кількістю криптодоларів належав начальнику департаменту Офісу Генпрокурора Віталію Бровку - у його декларації фігурує 847 908 USDT.
За матеріалами: mezha.media
 

