Чеські волонтери передали в Україну Black Hawk, на який збирали гроші

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір.

Як пише "Європейська правда", про це Darek pro Putina повідомила на Х.

Чеські активісти показали фотографії Black Hawk в Україні, подякувавши понад 20 тисячам людей, які долучились до збору грошей на гелікоптер.

"Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", - додали вони.

Як відомо, у березні Darek pro Putina зібрала понад 70 млн чеських крон (орієнтовно 3 мільйони доларів) на купівлю Black Hawk для України.

Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.