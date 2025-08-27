Фінансові новини
Чеські волонтери передали в Україну Black Hawk, на який збирали гроші
09:37 27.08.2025 |
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір.
Як пише "Європейська правда", про це Darek pro Putina повідомила на Х.
Чеські активісти показали фотографії Black Hawk в Україні, подякувавши понад 20 тисячам людей, які долучились до збору грошей на гелікоптер.
"Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", - додали вони.
Як відомо, у березні Darek pro Putina зібрала понад 70 млн чеських крон (орієнтовно 3 мільйони доларів) на купівлю Black Hawk для України.
Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.
