Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну.

«Ми не знаємо гарантій безпеки України, бо ми не обговорювали деталі. Але ми зробимо свій внесок. Але якщо ми досягнемо угоди - а я думаю, що ми досягнемо - не буде особливих проблем [знову ж таки, для захисту]» - cказав він у Білому домі під час спілкування з журналістами.

За його словами, Європа надасть значні гарантії безпеки.

Водночас Трамп зазначив, що США більше не витрачають гроші на Україну, зауваживши, що тепер Вашингтон продає зброю НАТО для України.

У контексті можливої зустрічі президентів України та Росії Трамп сказав:

«Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Зеленський теж не любить Путіна»

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО.