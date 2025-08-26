Авторизация

Шмигаль: з Келлогом обговорювалася підготовка до підписання між США та Україною угода щодо дронів

 

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом обговорювалася підготовка до підписання між США та Україною угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

За його словами, під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи.

«Поінформував делегацію про наші оборонні пріоритети. Ключове - нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога. Спільні проєкти у цій сфері дозволяють ефективніше забезпечувати українських воїнів зброєю», - написав міністр у телеграмі.

Шмигаль додав, що начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів сил РФ та ситуації на фронті.

Також, за словами міністра оборони, окремо з представниками США обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог перебуває з візитом в Україні. Напередодні він брав участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Також провів низку зустрічей з українськими посадовцями.

18 липня президент України Володимир Зеленський доручив Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

