Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном
23:27 25.08.2025 |
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном.
На полях Національного молитовного сніданку в Києві 25 серпня журналістка Радіо Свобода запитала у прем'єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.
Свириденко відповіла, що її брат «виїжджав не під час повномасштабної війни», а до початку російського вторгнення. На уточнююче запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем'єр-міністерка сказала, що «він проживає за кордоном».
Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію «Слуга народу».
Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла писала про те, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Згодом Безугла додала, що посадовці не можуть відповідати за поведінку своїх родичів, але висловила бажання почути пояснення про «незручне запитання».
Журналісти видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела раніше повідомляли, що на етапі призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єра її «найбільшим страхом» було те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, відмовився від мандату депутата облради від «Слуги народу» і проживає в Лондоні в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку.
Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.
Радіо Свобода звернулося до Офісу Юлії Свириденко за додатковими коментарями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ТОП-НОВИНИ
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну
|Очільники НАБУ і САП проводять зустрічі в Брюсселі
|Шмигаль: з Келлогом обговорювалася підготовка до підписання між США та Україною угода щодо дронів
|Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном
|До суду скерували справу про заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц