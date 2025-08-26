Авторизация

Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном

23:27 25.08.2025 |

Політика

 

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном.

На полях Національного молитовного сніданку в Києві 25 серпня журналістка Радіо Свобода запитала у прем'єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.

Свириденко відповіла, що її брат «виїжджав не під час повномасштабної війни», а до початку російського вторгнення. На уточнююче запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем'єр-міністерка сказала, що «він проживає за кордоном».

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію «Слуга народу».

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла писала про те, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Згодом Безугла додала, що посадовці не можуть відповідати за поведінку своїх родичів, але висловила бажання почути пояснення про «незручне запитання».

Журналісти видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела раніше повідомляли, що на етапі призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єра її «найбільшим страхом» було те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, відмовився від мандату депутата облради від «Слуги народу» і проживає в Лондоні в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку.

Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

Радіо Свобода звернулося до Офісу Юлії Свириденко за додатковими коментарями.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

