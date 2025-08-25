Венс очікує, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує, що війна в Україні закінчиться не пізніше ніж протягом півроку. Про це він сказав віцепрезидент в інтерв'ю NBC News.

«Яким би не був результат, чи закінчиться війна протягом 3 місяців, або протягом 6 місяців, сподіваюся не пізніше, ми маємо пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства», - сказав Венс.

За його словами, за президента США Дональда Трампа Росія та Україна пішли один одному на більші поступки в переговорах, ніж «за три роки» до його вступу на посаду. Він каже, що найбільшого прогресу удалося досягти протягом останніх кількох тижнів.

«Зрештою ми досягнемо успіху або вперемося в стіну. А якщо впираємося в стіну, то треба продовжувати процес переговорів, застосовуючи важелі впливу. Саме така енергійна дипломатія покладе край цій війні», - сказав він.

Говорячи про нові санкції проти російської економіки, Венс повідомив, що Білий дім, на його думку, вже застосовує «агресивний економічний тиск» на Москву.

«Президент дав зрозуміти Росії, що вона може бути знову запрошена до світової економіки, якщо припинить вбивства, але залишатиметься в ізоляції, якщо не зупинить їх», - заявив політик.

За його словами, Вашингтон не вважає, що Росія затягує переговори.

«Вони дійсно виявили готовність до гнучкості в деяких своїх основних вимогах. Звичайно, вони ще не на все згодні, інакше війна була б закінчена», - додав Венс.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем припустив, що у разі проведення тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії війна закінчиться до грудня 2025 року.

Таку заяву він зробив після переговорів президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці.

Київ заявив про готовність до зустрічей в будь-якому форматі.

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ. А голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України: ані про двосторонніх, ані тристоронніх.