Віцепрезидент США Венс допускає долучення РФ до обговорення гарантій безпеки

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення цієї війни, а також гарантії безпеки. Про це він сказав віцепрезидент в інтерв'ю NBC News.

«Ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, у них в цьому буде частка. Вони говоритимуть про це. Це не означає, що вони матимуть війська на українській території, але як ви можете розумно забезпечити гарантії безпеки, не розмовляючи з росіянами про те, що буде необхідно для завершення війни?», - зазначив він.

За його словами, США наполягають на тому, що Україні потрібне надання гарантій безпеки, які убезпечать її від майбутнього вторгнення.

Венс також вважає, що Європа, очевидно, відіграватиме велику роль у наданні цих гарантій.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 20 серпня заявив, що обговорення будь-яких гарантій безпеки без участі Росії - це «шлях у нікуди».

За його словами, Москва не може погодитися з тим, що зараз пропонується вирішувати питання колективної безпеки без РФ.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО.
За матеріалами: Радіо Свобода
