Україна та Канада досягли домовленості щодо виробництва дронів

 

Україна та Канада досягли чітких домовленостей щодо виробництва дронів та щодо плану реалізації безпекової угоди між країнами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості, план дійсної реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також говоримо про угоду про адміністративну допомогу в митних справах, було підписано на рівні наших міністрів. Та домовленість щодо виробництва дронів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у неділю.

Президент зауважив, що пріоритетом є дрони на фронт, оскільки є суттєвий дефіцит фінансування і необхідність значно збільшити постачання дронів.

"Зараз саме дрони є такою зброєю. Треба тримати фронт. Треба наносити відповідні удари. Захищаючи свою енергетику. Наносити удари по цілям ворога. І тому дрони в цьому захисті і в таких тактичних кроках - це норма", - наголосив він.

Виробництво дронів буде розміщуватися і в Канаді, і в Україні, і воно вже починається, повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції у Києві.

"Є певні військові аргументи конфіденційності і таємничості, але я можу сказати, що ми дуже довго і детально ці переговорів робимо. І в Канаді, і в Україні буде це виробництво розміщуватися поруч, і може починатися просто зараз", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на 22.08.25, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

