- 25.08.25
- 11:05
Україна та Канада досягли домовленості щодо виробництва дронів
09:14 25.08.2025 |
Україна та Канада досягли чітких домовленостей щодо виробництва дронів та щодо плану реалізації безпекової угоди між країнами, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості, план дійсної реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також говоримо про угоду про адміністративну допомогу в митних справах, було підписано на рівні наших міністрів. Та домовленість щодо виробництва дронів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у неділю.
Президент зауважив, що пріоритетом є дрони на фронт, оскільки є суттєвий дефіцит фінансування і необхідність значно збільшити постачання дронів.
"Зараз саме дрони є такою зброєю. Треба тримати фронт. Треба наносити відповідні удари. Захищаючи свою енергетику. Наносити удари по цілям ворога. І тому дрони в цьому захисті і в таких тактичних кроках - це норма", - наголосив він.
Виробництво дронів буде розміщуватися і в Канаді, і в Україні, і воно вже починається, повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції у Києві.
"Є певні військові аргументи конфіденційності і таємничості, але я можу сказати, що ми дуже довго і детально ці переговорів робимо. І в Канаді, і в Україні буде це виробництво розміщуватися поруч, і може починатися просто зараз", - сказав він.
