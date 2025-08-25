Фінансові новини
Прем'єр-міністр Канади допустив відправку своїх військ в Україну
09:07 25.08.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що не виключає можливості присутності канадських військ в Україні в межах гарантій безпеки «Коаліції охочих».
Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 24 серпня, яку транслювало «Суспільне».
«Ми працюємо з нашими союзниками і "коаліцією охочих" з Україною, над умовами гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військ», - сказав Карні.
Він також наголосив, що основою будь-яких гарантій безпеки є Збройні сили України та відзначив важливість їхнього навчання. У цьому контексті Карні зазначив, що Канада активно бере участь у підготовці українських військових.
За його словами, із часу незаконного захоплення Криму росією в межах операції Unifier, яку провела Канада, навчання пройшли понад 45 тисяч українських військовослужбовців.
Своєю чергою, Зеленський зазначив, що присутність канадських сил на території України є важливою.
«Канада має бути представлена на такому самому рівні, як і наші найближчі партнери в Європі, у розробці гарантій безпеки, залучені до процесу захисту. Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні», - сказав Зеленський.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні на урочистостях до Дня Незалежності України оголосив, що у вересні цього року Україна отримає від Канади дрони, снаряди та бронетехніку на понад 1 мільярд доларів.
Він також пообіцяв, що його країна надаватиме «десятки мільйонів» на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ, а також на посилення місцевої демократії в Україні, зокрема, шляхом допомоги проти кібератак.
Що таке «коаліція охочих»?
У березні партнери України створили «коаліцію охочих» для захисту та гарантування миру в Україні. Кожна країна-член коаліції сама вирішить, який внесок їй зробити.
Очікується, що «коаліція охочих» зможе відправити до України миротворчий контингент. За словами прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, чисельність західних військових становитиме «понад 10 тисяч військовослужбовців». Ймовірно, основна частина цих сил складатиметься з військових із Великої Британії та Франції.
10 квітня європейські міністри оборони відвідали нові переговори «коаліції охочих», яка обʼєднала близько 30 держав. Після зустрічі AFP писало, що шість країн, включно з Великою Британією, Францією та країнами Балтії, готові розгорнути свої війська в Україні.
