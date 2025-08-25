Фінансові новини
- |
- 25.08.25
- |
- 11:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон тихо блокує далекобійні удари України по території Росії
08:24 25.08.2025 |
Пентагон вже багато місяців тихо блокує застосування західної далекобійної зброї для ударів по території Росії.
Про це, посилаючись на анонімні джерела повідомляє американська газета Wall Street Journal.
За нової адміністрації в міністерстві оборони США запровадили процедуру схвалення високого рівня для застосування поставленої Україні зброї великої дальності по цілях в глибині російської території. Як зазначає WSJ, про цю процедуру публічно не оголошувалося.
Дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, які отримують дані для наведення на ціль від США, підтвердили два американські та одне британське джерело.
За даними газети, Київ принаймні один раз намагався застосувати систему ATACMS проти цілі на території Росії, але отримав відмову, повідомили два чиновники.
Білий дім наклав вето на такі удари, оскільки намагався схилити Кремль до початку мирних переговорів.
Розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбридж Колбі.
Він відомий тим, що вважає протистояння з Китаєм на тихоокеанському театрі таким важливим завданням, що для цього можна пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу, писали раніше американські ЗМІ.
Його імʼя також називали у пресі в звʼязку з призупиненням поставок зброї Україні на початку липня.
Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території, зазначає WSJ.
Президент Дональд Трамп цього тижня писав у соцмережах про те, що війну неможливо виграти, обмежуючись оборонними діями.
"Дуже важко, майже неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-агресора, - написав він. - Немає жодного шансу на перемогу!"
Однак до зміни політики, яка б скасувала вето Пентагону, ця заява Трампа не призвела, заявили американські чиновники.
Водночас високопоставлений чиновник Білого дому припустив, що Трамп може змінити свою думку щодо розширення наступальних операцій проти Росії.
Пентагон, представники України та британський уряд не відповіли на прохання газети про коментар.
Американські системи протиракетної оборони США (ATACMS) та інші далекобійні системи, як-от британська крилата ракета Storm Shadow, не змінили кардинально хід війни, пише WSJ.
Проте вони дозволили Києву загрожувати російським штабам управління та аеродромам далеко від лінії фронту.
Остання з ракет ATACMS, дозволених адміністрацією Байдена до відправки в Україну, прибула навесні. За словами американських чиновників, у Києва залишився невеликий запас цієї зброї.
Цього тижня адміністрація США схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM), також повідомила Wall Street Journal із посиланням на двох американських чиновників.
За їхньою інформацією, дальність ураження цих ракет становить від 240 до 450 км, але їх застосування також потребує узгодження з Пентагоном.
Ракети мають прибути до України приблизно за шість тижнів.
Загальна вартість пакета військової допомоги Києву склала 850 млн доларів, значну частину цієї суми виділили європейські країни, пише WSJ.
Минулого тижня напередодні переговорів між президентом Володимиром Зеленським і європейськими партнерами України з Дональдом Трампом у Вашингтоні, Україна розповіла про свою нову далекобійну ракету.
Крилата ракета "Фламінго", за словами розробників, здатна вражати цілі на відстані 3000 кілометрів.
Для ураження цілей далеко в тилу Росії Україна також успішно використовує свої безпілотники, якими вона завдає ударів по російських нафтопереробних заводах та літаках.
Окрім вимоги дозволу на ракетні удари, Колбі також посилив контроль над додатковими боєприпасами для України.
У червневому меморандумі він встановив три категорії - зелену, жовту та червону - для оцінки того, чи є запаси зброї США достатніми для того, щоб дозволити передачу деяких із них Києву.
Зелена категорія містила системи, які США мали вдосталь і які можна передавати Україні, тоді як жовті та червоні системи є в дефіциті.
Це надало Гегсету повноваження обмежити передачу зброї, призначеної для України, яка підпадає під жовту та червону категорії.
Україна вперше застосувала ракети ATACMS по території Росії 19 листопада, вдаривши по складу з боєприпасами біля Брянська. У наступні дні Україна завдала ще одного удару по військовій цілі в Курській області Росії ракетою Storm Shadow.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ТОП-НОВИНИ
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
|Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Венс очікує, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців
|Віцепрезидент США Венс допускає долучення РФ до обговорення гарантій безпеки
|Венс вважає, що росіяни вперше пішли на «значні поступки» США у питанні війни
|Лавров: Росія визнає Зеленського «де-факто главою» України
|Пекін готовий направити миротворців в Україну - ЗМІ
|Туреччина також розглядає потенційну відправку своїх військових до України в рамках гарантій безпеки – посол Джелял
|Британія оголосила про продовження підготовки українських військових до кінця 2026 року
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT