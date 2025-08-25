Пентагон тихо блокує далекобійні удари України по території Росії

Підпис до фото, Британсько-французька крилата ракета Storm Shadow / BBC

Пентагон вже багато місяців тихо блокує застосування західної далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це, посилаючись на анонімні джерела повідомляє американська газета Wall Street Journal.

За нової адміністрації в міністерстві оборони США запровадили процедуру схвалення високого рівня для застосування поставленої Україні зброї великої дальності по цілях в глибині російської території. Як зазначає WSJ, про цю процедуру публічно не оголошувалося.

Дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, які отримують дані для наведення на ціль від США, підтвердили два американські та одне британське джерело.

За даними газети, Київ принаймні один раз намагався застосувати систему ATACMS проти цілі на території Росії, але отримав відмову, повідомили два чиновники.

Білий дім наклав вето на такі удари, оскільки намагався схилити Кремль до початку мирних переговорів.

Розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбридж Колбі.

Він відомий тим, що вважає протистояння з Китаєм на тихоокеанському театрі таким важливим завданням, що для цього можна пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу, писали раніше американські ЗМІ.

Його імʼя також називали у пресі в звʼязку з призупиненням поставок зброї Україні на початку липня.

Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території, зазначає WSJ.

Президент Дональд Трамп цього тижня писав у соцмережах про те, що війну неможливо виграти, обмежуючись оборонними діями.

"Дуже важко, майже неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-агресора, - написав він. - Немає жодного шансу на перемогу!"

Однак до зміни політики, яка б скасувала вето Пентагону, ця заява Трампа не призвела, заявили американські чиновники.

Водночас високопоставлений чиновник Білого дому припустив, що Трамп може змінити свою думку щодо розширення наступальних операцій проти Росії.

Пентагон, представники України та британський уряд не відповіли на прохання газети про коментар.

Американські системи протиракетної оборони США (ATACMS) та інші далекобійні системи, як-от британська крилата ракета Storm Shadow, не змінили кардинально хід війни, пише WSJ.

Проте вони дозволили Києву загрожувати російським штабам управління та аеродромам далеко від лінії фронту.

Остання з ракет ATACMS, дозволених адміністрацією Байдена до відправки в Україну, прибула навесні. За словами американських чиновників, у Києва залишився невеликий запас цієї зброї.

Цього тижня адміністрація США схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM), також повідомила Wall Street Journal із посиланням на двох американських чиновників.

За їхньою інформацією, дальність ураження цих ракет становить від 240 до 450 км, але їх застосування також потребує узгодження з Пентагоном.

Ракети мають прибути до України приблизно за шість тижнів.

Загальна вартість пакета військової допомоги Києву склала 850 млн доларів, значну частину цієї суми виділили європейські країни, пише WSJ.

Минулого тижня напередодні переговорів між президентом Володимиром Зеленським і європейськими партнерами України з Дональдом Трампом у Вашингтоні, Україна розповіла про свою нову далекобійну ракету.

Крилата ракета "Фламінго", за словами розробників, здатна вражати цілі на відстані 3000 кілометрів.

Для ураження цілей далеко в тилу Росії Україна також успішно використовує свої безпілотники, якими вона завдає ударів по російських нафтопереробних заводах та літаках.

Окрім вимоги дозволу на ракетні удари, Колбі також посилив контроль над додатковими боєприпасами для України.

У червневому меморандумі він встановив три категорії - зелену, жовту та червону - для оцінки того, чи є запаси зброї США достатніми для того, щоб дозволити передачу деяких із них Києву.

Зелена категорія містила системи, які США мали вдосталь і які можна передавати Україні, тоді як жовті та червоні системи є в дефіциті.

Це надало Гегсету повноваження обмежити передачу зброї, призначеної для України, яка підпадає під жовту та червону категорії.

Україна вперше застосувала ракети ATACMS по території Росії 19 листопада, вдаривши по складу з боєприпасами біля Брянська. У наступні дні Україна завдала ще одного удару по військовій цілі в Курській області Росії ракетою Storm Shadow.



