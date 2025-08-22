Партнери Barristers надали коментарі стосовно ув’язнених на прифронтових територіях

Доступ ув'язнених до адвокатів на прифронтових територіях часто є лише дистанційним - вони залишаються найбільш незахищеними в умовах війни, вважають партнери адвокатського об'єднання Barristers Олексій Шевчук та Олександр Шадрін.

"Увʼязнені залишаються найбільш незахищеними особами в цьому плані. Вони не можуть покинути відповідні приміщення під час тривоги та попрямувати в укриття. Іноді критичним моментом стає розташування поблизу лінії фронту чи біля військових обʼєктів, або, як в ситуації із київським СІЗО, що розташований біля станції метро "Лукʼянівська", - розказали юристи агентству "Інтерфакс-Україна".





За інформацією Мін'юсту, на разі після трагічного випадку в Біленьківській виправній колонії розпочато евакуацію наступних пенітенціарних установ - "Запорізький слідчий ізолятор", "Вільнянська установа виконання покарань (№11)" та "Кам'янська виправна колонія (№101)".

"Така інформація частково підтверджується й чутками серед увʼязнених. Зокрема, один з клієнтів адвоката Шадріна, який перебуває в Запорізькому слідчому ізоляторі, повідомив про наміри їх евакуювати до Дніпровського СІЗО", - повідомили юристи.

За їх даними, наразі із Запорізького СІЗО не здійснюється етапування до апеляційного суду.

"У кращому разі - відеоконференція, якщо є світло і звʼязок. Якщо релокується лише увʼязнений, а суд залишається в тому самому регіоні, де й раніше, неминуче постане питання забезпечення/незабезпечення особистої участі у судовому засіданні (хоча б у першій інстанції)", - зазначили співрозмовники агентства.

Шевчук та Шадрін звернули увагу, що доступ ув'язнених до адвокатів у прифронтових територіях часто є лише дистанційним.

"Багатьох адвокатів мобілізовано чи вони виїхали у більш безпечні регіони. Звісно, такий стан речей може призвести до проблем з дотриманням права на справедливий (змагальний) судовий розгляд, який передбачає можливість отримати від адвоката можливість конфіденційного спілкування без свідків з боку поліції чи СБУ", - зазначили юристи.

Крім того, вони звернули увагу, що з початком широкомасштабного вторгнення ряд виправних колоній і слідчих ізоляторів опинився в окупації разом із увʼязненими та персоналом, якого в подальшому було звинувачено в державній зраді чи колабораційній діяльності.

"Для прикладу: таке обвинувачення отримав кінолог однієї із пенітенціарних установ м. Херсона - 12 років позбавлення волі без права обіймати відповідні посади протягом 10 років (відповідний запис внесеной в Реєстр судових рішень - ІФ-У). Часто увʼязнених після окупації спонукають долучатися до збройних сил країни-агресора, а у разі відмови - закидають гранату в камеру чи розстрілюють", - розказали адвокати.

Крім того, Шевчук та Шадрін повідомили, що наразі пенітенціарні установи залишаються значно недофінансованими, а умови утримання - здебільшого нелюдськими, що підтверджується численнми рішеннями ЄСПЛ, зокрема, через перенаселення.

"Після скасування "закону Савченко" (прийнятий в 2015 році закон передбачав, що один день попереднього ув'язнення в СІЗО до вироку зараховувався у строк відбування покарання у виправній колонії за два дні позбавлення волі) знову постала проблема "перенаселення" слідчих ізоляторів і виправних колоній. Цьому сприяє криміналізація крадіжок та інших майнових злочинів, які стали тяжкими через нову ознаку "в умовах воєнного стану", що = застосовується автоматично. Сприяє цьому явищу й зростаюча кількість військових та підозрюваних у державній зраді - категорій, яким законодавець дозволив безальтернативне тримання під вартою", - зазначають адвокати.

"Ці обставини очікувано знову стануть предметом розгляду в ЄСПЛ", - прогнозують Шевчук та Шадрін.

За інформацією ЗМІ, у 2014 році було втрачено контроль над 28 установами виконання покарань на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму, де перебуває близько 20 тис. ув'язнених. У 2022-му ще 12 установ з понад 3 тис. осіб потрапили під контроль окупантів.

За інформацією Мін'юсту, від початку повномасштабного вторгнення із зон бойових дій евакуйовано 10 установ виконання покарань, проведено 12 евакуаційних заходів, хоча перелік конкретних установ не оприлюднено.