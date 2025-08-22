Глава МЗС Канади та держсекретар США поспілкувалися про підтримку України

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд обговорила із державним секретарем США Марко Рубіо підтримку України.

Про це повідомило канадське зовнішньополітичне відомство, передає "Європейська правда".

У четвер, 21 серпня, Ананд відвідала Вашингтон, де зустрілася з Рубіо.

Вони обговорили двосторонні відносини між Канадою та США і подальшу співпрацю двох країн з пріоритетних питань, таких як: триваюча війна Росії проти України, можливості зміцнення безпеки в Арктиці після зустрічі Ананди з представниками "Північної п'ятірки".

Вони також обговорили гуманітарну ситуацію в секторі Гази, зокрема нагальну необхідність безперешкодного надання гуманітарної допомоги, складання зброї ХАМАС та повернення заручників.

Ананд запросила Рубіо на зустріч міністрів закордонних справ країн G7, яка відбудеться восени цього року в Онтаріо.

Зазначимо, нещодавно президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.

Також за даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.