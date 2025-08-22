Фінансові новини
Глава МЗС Канади та держсекретар США поспілкувалися про підтримку України
09:23 22.08.2025 |
Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд обговорила із державним секретарем США Марко Рубіо підтримку України.
Про це повідомило канадське зовнішньополітичне відомство, передає "Європейська правда".
У четвер, 21 серпня, Ананд відвідала Вашингтон, де зустрілася з Рубіо.
Вони обговорили двосторонні відносини між Канадою та США і подальшу співпрацю двох країн з пріоритетних питань, таких як: триваюча війна Росії проти України, можливості зміцнення безпеки в Арктиці після зустрічі Ананди з представниками "Північної п'ятірки".
Вони також обговорили гуманітарну ситуацію в секторі Гази, зокрема нагальну необхідність безперешкодного надання гуманітарної допомоги, складання зброї ХАМАС та повернення заручників.
Ананд запросила Рубіо на зустріч міністрів закордонних справ країн G7, яка відбудеться восени цього року в Онтаріо.
Зазначимо, нещодавно президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.
Також за даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
