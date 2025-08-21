Авторизация

Чехія не виключає відправлення військ в Україну як частину «гарантій безпеки»

 

Міністерство оборони Чехії не виключає, що приєднається до кола держав, готових відправити війська в Україну для контролю за дотриманням потенційного "перемирʼя".

Про це речник відомства Давид Шима сказав у коментарі порталу Novinky, пише "Європейська правда".

Шима нагадав, що Чехія є частиною "коаліції рішучих" та координує подальші кроки у тісній співпраці з партнерами.

"Ми не виключаємо надання допомоги Україні в зв'язку з дотриманням мирної угоди, все буде залежати від можливих вимог партнерів і самої України", - сказав речник чеського Міністерства оборони.

Він водночас наголосив, що "якщо чеські військові долучаться до надання допомоги, їхня активна участь у бойових діях виключена".

За словами Шими, може йтись, наприклад, про навчання українських військових, допомогу в розмінуванні або участь в інших заходах, які допоможуть у відновленні України.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.
