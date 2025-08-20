Авторизация

Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні

Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні

 

Австрія вирішила надати Україні додаткові кошти в рамках гуманітарної підтримки.

Про це повідомили у телеграм-каналі МЗС України, пише "Європейська правда".

Зокрема, глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер у середу, під час візиту в Одесу, оголосила про рішення Австрії щодо надання додаткових 2 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, а також про приєднання країни до коаліції укриттів цивільного захисту.

Сибіга висловив вдячність Майнль-Райзінгер за ці рішення.

Очільник українського дипломатичного відомства також подякував Австрії, урядам австрійських федеральних земель та благодійним фундаціям за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей у період з 2022 по 2024 роки.

"Ще близько 550 українських дітей Австрія планує прийняти в цьому році. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти - це європейське майбутнє", - наголосив міністр.

Міністри також приділили особливу увагу подальшому залученню австрійської архітектурної школи до Одеси в контексті відбудови українського портового міста.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Австрії - перший за час повномасштабної війни.

Австрійські ультраправі побачили "загрозу для нейтралітету" країни у візиті Зеленського та запросили в уряду звіт про те, як відбувалася його підготовка.

