Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні
16:59 20.08.2025
Австрія вирішила надати Україні додаткові кошти в рамках гуманітарної підтримки.
Про це повідомили у телеграм-каналі МЗС України, пише "Європейська правда".
Зокрема, глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер у середу, під час візиту в Одесу, оголосила про рішення Австрії щодо надання додаткових 2 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, а також про приєднання країни до коаліції укриттів цивільного захисту.
Сибіга висловив вдячність Майнль-Райзінгер за ці рішення.
Очільник українського дипломатичного відомства також подякував Австрії, урядам австрійських федеральних земель та благодійним фундаціям за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей у період з 2022 по 2024 роки.
"Ще близько 550 українських дітей Австрія планує прийняти в цьому році. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти - це європейське майбутнє", - наголосив міністр.
Міністри також приділили особливу увагу подальшому залученню австрійської архітектурної школи до Одеси в контексті відбудови українського портового міста.
Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Австрії - перший за час повномасштабної війни.
Австрійські ультраправі побачили "загрозу для нейтралітету" країни у візиті Зеленського та запросили в уряду звіт про те, як відбувалася його підготовка.
ТЕГИ
