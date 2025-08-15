Авторизация

Трамп: більш важливою буде друга зустріч – із Путіним і Зеленським

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити другу зустріч: між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, можливо, також на Алясці.

Спілкуючись із журналістами у Білому домі 14 серпня, Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення миру на цій зустрічі і заявив, що вона буде більш важливою, ніж його завтрашній саміт із Путіним.

«У нас завтра зустріч із президентом Путіним. Я думаю, що це буде хороша зустріч. Але важливішою зустріччю буде друга, яку ми плануємо... У нас буде зустріч із президентом Путіним, президентом Зеленським, мною і, можливо, з деякими європейськими лідерами. Можливо, ні. Побачимо», - сказав Трамп.

За його словами, мета саміту на Алясці, запланованого на 15 серпня, - підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро».

Як заявив американський лідер, під час завтрашньої зустрічі з Путіним він у перші хвилини побачить, «чи буде ця зустріч [з Путіним] хорошою чи ні».

«Якщо ні, то зустріч закінчиться дуже швидко. Якщо так, то у нас буде мир у найближчому майбутньому», - сказав Трамп.

Раніше сьогодні президент США в інтерв'ю Fox News Radio припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

При цьому він висловив сподівання, що Путін у результаті піде на угоду щодо припинення війни проти України. «Загроза посилення санкцій проти Москви могла зіграти роль у тому, що російська влада запросила майбутню зустріч», - заявив Трамп.

Президент США додав, що якщо він вважатиме саміт із Путіним результативним, то пізніше зателефонує Зеленському і європейським лідерам, у протилежному випадку - не телефонуватиме нікому і не проводитиме спільної пресконференції з російським лідером, анонсованої раніше Білим домом і Кремлем, а виступить сам, щоб сказати, що «війна триває».

Трамп також висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч не завершиться добре.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. Підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується, додав речник Путіна.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія, ЄС
 

