Трамп: більш важливою буде друга зустріч – із Путіним і Зеленським
23:41 14.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити другу зустріч: між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, можливо, також на Алясці.
Спілкуючись із журналістами у Білому домі 14 серпня, Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення миру на цій зустрічі і заявив, що вона буде більш важливою, ніж його завтрашній саміт із Путіним.
«У нас завтра зустріч із президентом Путіним. Я думаю, що це буде хороша зустріч. Але важливішою зустріччю буде друга, яку ми плануємо... У нас буде зустріч із президентом Путіним, президентом Зеленським, мною і, можливо, з деякими європейськими лідерами. Можливо, ні. Побачимо», - сказав Трамп.
За його словами, мета саміту на Алясці, запланованого на 15 серпня, - підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро».
Як заявив американський лідер, під час завтрашньої зустрічі з Путіним він у перші хвилини побачить, «чи буде ця зустріч [з Путіним] хорошою чи ні».
«Якщо ні, то зустріч закінчиться дуже швидко. Якщо так, то у нас буде мир у найближчому майбутньому», - сказав Трамп.
Раніше сьогодні президент США в інтерв'ю Fox News Radio припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.
При цьому він висловив сподівання, що Путін у результаті піде на угоду щодо припинення війни проти України. «Загроза посилення санкцій проти Москви могла зіграти роль у тому, що російська влада запросила майбутню зустріч», - заявив Трамп.
Президент США додав, що якщо він вважатиме саміт із Путіним результативним, то пізніше зателефонує Зеленському і європейським лідерам, у протилежному випадку - не телефонуватиме нікому і не проводитиме спільної пресконференції з російським лідером, анонсованої раніше Білим домом і Кремлем, а виступить сам, щоб сказати, що «війна триває».
Трамп також висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч не завершиться добре.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. Підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується, додав речник Путіна.
Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.
Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.
