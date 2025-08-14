Авторизация

Україна отримала мільйон боєприпасів у межах чеської ініціативи, - Фіала

 

Цього року Україна отримала вже мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Під час віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" 13 серпня, глава чеського уряду відзначив координацію позицій з президентом США Дональдом Трампом.

Він також привітав той факт, що у засіданні коаліції охочих уперше взяв участь і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Можу також повідомити, що станом на сьогодні ми через чеську ініціативу з постачання боєприпасів цього року, вже передали в Україну один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів", - додав Фіала.

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що до кінця року країна планує отримати в рамках чеської ініціативи 1,8 млн артилерійських снарядів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

