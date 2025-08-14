Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 04:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У G7 назвали позитивним кроком призначення нового члена ВККС
23:54 13.08.2025 |
Посли країн Групи семи (G7) назвали призначення Ігоря Кушніра на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів позитивним кроком до відбору суддів і зміцнення довіри до судової системи.
Про це йдеться у повідомленні "Групи підтримки України" послів G7 у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Посли відзначили, що це позитивний крок для зміцнення довіри до судової системи і висловили очікування щодо подальших кроків - в тому числі і заради євроатлантичної інтеграції України.
"Призначення Ігоря Кушніра на посаду члена ВККС є позитивним кроком для подальшого відбору кваліфікованих суддів і зміцнення довіри до судової системи. Прозорий конкурс за участі міжнародних експертів - ще один вагомий крок на євроатлантичному шляху та важливий майбутній орієнтир", - йдеться у дописі.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова 12 серпня також позитивно оцінила призначення Вищою радою правосуддя нового члена ВККС - Ігоря Кушніра.
Вища рада правосуддя 12 серпня призначила Ігоря Кушніра на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Таким чином рада доукомплектувала склад ВККС, до якої загалом входять 16 членів.
Ігор Кушнір - суддя Верховного Суду у відставці. Вакансія, яку він закрив, з'явилась у березні 2024 року після звільнення Романа Ігнатова з комісії.
Варто зазначити: ЄС чекає від України продовження реформ, причому керівники Євросоюзу публічно наголошують, що є два визначальні напрямки: верховенство права та боротьба з корупцією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У G7 назвали позитивним кроком призначення нового члена ВККС
|Бессент: ЄС має сприяти США у митах до покупців нафти з РФ
|Трамп обіцяє «дуже суворі наслідки», якщо Путін не погодиться на припинення війни
|Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре
|Зеленський: Моя позиція з територіальних питань не змінилася
|Axios: Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою