Бессент: ЄС має сприяти США у митах до покупців нафти з РФ

 
Європейські лідери повинні бути готові співпрацювати зі США щодо запровадження санкцій проти покупців російської нафти, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. "Настав час діяти або мовчати (...) Європейці повинні приєднатися до нас у наших санкціях. Вони повинні", - зазначив він у середу, 13 серпня, в ефірі програми Bloomberg Surveillance.

При цьому Бессент запевнив, що санкції можуть бути розширені у разі, якщо зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня не пройде успішно. "Він (Трамп. - Ред.) дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти залишаються відкритими", - пояснив Бессент. Водночас глава Мінфіну США зазначив, що обговорював ідею мит щодо покупців нафти з РФ країнами G7 раніше, проте не отримав підтримки.

Як уточнив Bloomberg, ідеться про мита щодо Китаю, Індії та інших країн, які купують енергоносії у Росії.

Нагадаємо, у липні Трамп заявив, що Вашингтон може запровадити вторинні 100-відсоткові мита для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не погодиться з його ініціативами щодо мирної угоди з Києвом. Поки США застосували 25-відсоткові мита на товари з Індії.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, ЄС, Росія
 

