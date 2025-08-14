Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 03:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бессент: ЄС має сприяти США у митах до покупців нафти з РФ
23:41 13.08.2025 |
При цьому Бессент запевнив, що санкції можуть бути розширені у разі, якщо зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня не пройде успішно. "Він (Трамп. - Ред.) дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти залишаються відкритими", - пояснив Бессент. Водночас глава Мінфіну США зазначив, що обговорював ідею мит щодо покупців нафти з РФ країнами G7 раніше, проте не отримав підтримки.
Як уточнив Bloomberg, ідеться про мита щодо Китаю, Індії та інших країн, які купують енергоносії у Росії.
Нагадаємо, у липні Трамп заявив, що Вашингтон може запровадити вторинні 100-відсоткові мита для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не погодиться з його ініціативами щодо мирної угоди з Києвом. Поки США застосували 25-відсоткові мита на товари з Індії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У G7 назвали позитивним кроком призначення нового члена ВККС
|Бессент: ЄС має сприяти США у митах до покупців нафти з РФ
|Трамп обіцяє «дуже суворі наслідки», якщо Путін не погодиться на припинення війни
|Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре
|Зеленський: Моя позиція з територіальних питань не змінилася
|Axios: Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою