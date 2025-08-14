Фінансові новини
Трамп обіцяє «дуже суворі наслідки», якщо Путін не погодиться на припинення війни
23:38 13.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп попередив, що Росія наразиться на "дуже серйозні наслідки", якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться припинити війну в Україні після їхньої зустрічі 15 серпня в Алясці. Таку заяву він зробив у Центрі Кеннеді у Вашингтоні після віртуальних переговорів із європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп наголосив, що припинення війни в Україні є пріоритетом, а Росія заплатить високу ціну, якщо Путін не піде на поступки. "Якщо Путін не погодиться зупинити війну, будуть дуже серйозні наслідки", - заявив він, не уточнюючи деталей.
Водночас на запитання журналіста, чи вірить він, що зможе переконати Путіна припинити атаки на цивільних, Трамп відповів "ні", нагадавши, що в минулому мав багато "хороших розмов" з Путіним, після яких війська РФ бомбили Україну - "ракети били по будинку похилих людей, тіла лежали на землі".
"Я хочу завершити війну (...) Я буду дуже гордий, якщо мені вдасться її закінчити", - заявив лідер США.
Трамп задоволений переговорами з європейцями та Зеленським
Водночас свої віртуальні переговори з лідерами Європи та України Трамп оцінив позитивно. "Ми мали дуже хорошу розмову. Президент Зеленський був на зв'язку. Я б оцінив її на 10. Дуже, дуже дружня", - сказав Трамп.
Він зазначив, що в разі успіху саміту з Путіним планує "швидку другу" тристоронню зустріч за участі Путіна, Зеленського та себе. "Якщо перша зустріч пройде нормально, ми проведемо швидку другу. Я хотів би зробити це майже негайно", - додав він. Водночас Трамп не виключив, що другої зустрічі може і не статися. Він підтвердив, що після розмови з Путіним зв'яжеться з Зеленським та європейськими партнерами.
