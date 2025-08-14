Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп обіцяє «дуже суворі наслідки», якщо Путін не погодиться на припинення війни

 

Президент США Дональд Трамп попередив, що Росія наразиться на "дуже серйозні наслідки", якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться припинити війну в Україні після їхньої зустрічі 15 серпня в Алясці. Таку заяву він зробив у Центрі Кеннеді у Вашингтоні після віртуальних переговорів із європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп наголосив, що припинення війни в Україні є пріоритетом, а Росія заплатить високу ціну, якщо Путін не піде на поступки. "Якщо Путін не погодиться зупинити війну, будуть дуже серйозні наслідки", - заявив він, не уточнюючи деталей.

Водночас на запитання журналіста, чи вірить він, що зможе переконати Путіна припинити атаки на цивільних, Трамп відповів "ні", нагадавши, що в минулому мав багато "хороших розмов" з Путіним, після яких війська РФ бомбили Україну - "ракети били по будинку похилих людей, тіла лежали на землі".

"Я хочу завершити війну (...) Я буду дуже гордий, якщо мені вдасться її закінчити", - заявив лідер США.
Трамп задоволений переговорами з європейцями та Зеленським

Водночас свої віртуальні переговори з лідерами Європи та України Трамп оцінив позитивно. "Ми мали дуже хорошу розмову. Президент Зеленський був на зв'язку. Я б оцінив її на 10. Дуже, дуже дружня", - сказав Трамп.

Він зазначив, що в разі успіху саміту з Путіним планує "швидку другу" тристоронню зустріч за участі Путіна, Зеленського та себе. "Якщо перша зустріч пройде нормально, ми проведемо швидку другу. Я хотів би зробити це майже негайно", - додав він. Водночас Трамп не виключив, що другої зустрічі може і не статися. Він підтвердив, що після розмови з Путіним зв'яжеться з Зеленським та європейськими партнерами.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

