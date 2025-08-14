Фінансові новини
- 14.08.25
- 03:57
Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре
23:34 13.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести тристоронню зустріч з президентом Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним якнайшвидше, якщо його запланована на п'ятницю зустріч з Путіним на Алясці виявиться вдалою.
"Друга зустріч - якщо перша пройде добре, у нас буде швидка друга. Я хотів би зробити це майже негайно, і у нас буде швидка друга зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським, і мною, якщо вони захочуть мене запросити", - сказав Трамп під час виступу у Центрі Кеннеді у Вашингтоні в середу.
Він висловив сподівання, що ця друга зустріч "буде продуктивнішою за першу, тому що перша полягає в тому, що я збираюся дізнатися, де ми знаходимося і що ми робимо".
При цьому Трамп наголосив, що другої зустрічі може і не бути, якщо під час саміту на Алясці він не отримає відповіді на важливі питання. "Можливо, другої зустрічі і не буде, бо якщо я вважатиму, що її проведення недоречне, бо я не отримав відповідей, які нам потрібні, тоді ми не проводитимемо другої зустрічі", - сказав президент США.
Він дуже високо оцінив консультації з європейськими лідерами, які пройшли у форматі відеоконференції в середу, зокрема, згадавши і розмову з Зеленським. "У нас була дуже хороша розмова. Він був на розмові, президент Зеленський був на розмові. Я б оцінив її на 10. Знаєте, дуже, дуже дружня", - сказав Трамп.
Як повідомлялося, минулої п'ятниці Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Зокрема, він заявив про намір домовитись про повернення частини окупованої території Україні, а також заявив про намір домовитися про певні "обміни територіями".
Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Не поставив свій підпис під документом лише прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан.
У середу, 13 серпня, Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. Після цього почалася зустріч "Коаліції охочих".
