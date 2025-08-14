Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Моя позиція з територіальних питань не змінилася

23:29 13.08.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський і союзники сподіваються, що головною темою зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде негайне припинення вогню. Про це заявив Зеленський у середу, 13 серпня, у Берліні за підсумками віртуального саміту з главами європейських держав і урядів та лідером США.

"Ми говорили про зустріч на Алясці і сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть і визначимо наступні наші кроки".

Водночас Зеленський заявив, що будь-які питання щодо українських територій не можуть обговорюватися без України та без урахування положень її Конституції.

"А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент - Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, ці дуже складні питання", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Санкції щодо Росії мають бути посилені

Він наголосив на важливості підготовки тристороннього формату розмови - лідерів України, США та Росії. Якщо ж Москва не погодиться на перемир'я за підсумками зустрічі на Алясці, санкції проти РФ мають бути посилені, зазначив глава української держави.

За його словами, тези Путіна, що санкції не працюють, є блефом, а спроби тиснути на ЗСУ по всій лінії фронту напередодні саміту на Алясці є спробою зобразити спроможність Росії окупувати всю Україну.

"Безумовно це їх бажання (...) Так, це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії. Але у Росії і втричі більше втрат. Я сказав своїм колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, нашим європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупувати нашу країну, і ми всі це добре розуміємо. Путін нікого не обдурить", - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що на сьогоднішніх переговорах всі партнери продемонстрували одностайність - "один голос, одне бажання, одні принципи та одне бачення".

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес