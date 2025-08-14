Зеленський: Моя позиція з територіальних питань не змінилася

Президент України Володимир Зеленський і союзники сподіваються, що головною темою зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде негайне припинення вогню. Про це заявив Зеленський у середу, 13 серпня, у Берліні за підсумками віртуального саміту з главами європейських держав і урядів та лідером США.

"Ми говорили про зустріч на Алясці і сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть і визначимо наступні наші кроки".

Водночас Зеленський заявив, що будь-які питання щодо українських територій не можуть обговорюватися без України та без урахування положень її Конституції.

"А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент - Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, ці дуже складні питання", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Санкції щодо Росії мають бути посилені

Він наголосив на важливості підготовки тристороннього формату розмови - лідерів України, США та Росії. Якщо ж Москва не погодиться на перемир'я за підсумками зустрічі на Алясці, санкції проти РФ мають бути посилені, зазначив глава української держави.

За його словами, тези Путіна, що санкції не працюють, є блефом, а спроби тиснути на ЗСУ по всій лінії фронту напередодні саміту на Алясці є спробою зобразити спроможність Росії окупувати всю Україну.

"Безумовно це їх бажання (...) Так, це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії. Але у Росії і втричі більше втрат. Я сказав своїм колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, нашим європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупувати нашу країну, і ми всі це добре розуміємо. Путін нікого не обдурить", - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що на сьогоднішніх переговорах всі партнери продемонстрували одностайність - "один голос, одне бажання, одні принципи та одне бачення".