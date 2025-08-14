Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 04:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Моя позиція з територіальних питань не змінилася
23:29 13.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський і союзники сподіваються, що головною темою зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде негайне припинення вогню. Про це заявив Зеленський у середу, 13 серпня, у Берліні за підсумками віртуального саміту з главами європейських держав і урядів та лідером США.
"Ми говорили про зустріч на Алясці і сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть і визначимо наступні наші кроки".
Водночас Зеленський заявив, що будь-які питання щодо українських територій не можуть обговорюватися без України та без урахування положень її Конституції.
"А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент - Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, ці дуже складні питання", - зазначив Зеленський.
Зеленський: Санкції щодо Росії мають бути посилені
Він наголосив на важливості підготовки тристороннього формату розмови - лідерів України, США та Росії. Якщо ж Москва не погодиться на перемир'я за підсумками зустрічі на Алясці, санкції проти РФ мають бути посилені, зазначив глава української держави.
За його словами, тези Путіна, що санкції не працюють, є блефом, а спроби тиснути на ЗСУ по всій лінії фронту напередодні саміту на Алясці є спробою зобразити спроможність Росії окупувати всю Україну.
"Безумовно це їх бажання (...) Так, це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії. Але у Росії і втричі більше втрат. Я сказав своїм колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, нашим європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупувати нашу країну, і ми всі це добре розуміємо. Путін нікого не обдурить", - наголосив український президент.
Зеленський зазначив, що на сьогоднішніх переговорах всі партнери продемонстрували одностайність - "один голос, одне бажання, одні принципи та одне бачення".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У G7 назвали позитивним кроком призначення нового члена ВККС
|Бессент: ЄС має сприяти США у митах до покупців нафти з РФ
|Трамп обіцяє «дуже суворі наслідки», якщо Путін не погодиться на припинення війни
|Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре
|Зеленський: Моя позиція з територіальних питань не змінилася
|Axios: Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою