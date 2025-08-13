Фінансові новини
- 13.08.25
- 21:27
- RSS
- мапа сайту
ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон
20:05 13.08.2025
Президент Франції Емманюель Макрон у середу заявив, що Євросоюз готує новий пакет санкцій стосовно Росії.
"Ми раніше ухвалили новий санкційний пакет щодо Росії. Ми готуємо ще один. І я думаю, що його доля залежатиме від переговорів найближчими днями і тижнями. Але не можна нічого виключати", - сказав Макрон журналістам.
Цього дня Макрон і низка європейських лідерів провели переговори у форматі відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
