ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у середу заявив, що Євросоюз готує новий пакет санкцій стосовно Росії.

"Ми раніше ухвалили новий санкційний пакет щодо Росії. Ми готуємо ще один. І я думаю, що його доля залежатиме від переговорів найближчими днями і тижнями. Але не можна нічого виключати", - сказав Макрон журналістам.

Цього дня Макрон і низка європейських лідерів провели переговори у форматі відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.