НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

 

Президент Франції Емманюель Макрон у середу заявив, що Євросоюз готує новий пакет санкцій стосовно Росії.

"Ми раніше ухвалили новий санкційний пакет щодо Росії. Ми готуємо ще один. І я думаю, що його доля залежатиме від переговорів найближчими днями і тижнями. Але не можна нічого виключати", - сказав Макрон журналістам.

Цього дня Макрон і низка європейських лідерів провели переговори у форматі відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

