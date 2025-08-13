Фінансові новини
Макрон: питання територій України не обговорюватимуться без Зеленського
20:01 13.08.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.
Про це він сказав після масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США, цитує BFM TV, пише "Європейська правда".
Макрон розповів, що серед ключових тем, обговорених під час переговорів європейських лідерів із американським президентом Дональдом Трампом щодо війни в Україні, особливу увагу приділили саме територіальним питанням.
"Територіальні питання, які належать до компетенції України, будуть обговорюватися лише президентом України. Це позиція, яку ми підтримуємо", - заявив французький президент.
Він наголосив, що наразі на столі переговорів "немає жодних серйозних планів щодо обміну територіями".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".
"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", - сказав тоді він.
Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".
