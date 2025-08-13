Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням
15:58 13.08.2025 |
Азербайджанська Республіка відправила в Україну першу партію чергового гуманітарного вантажу, що складається з електричного обладнання.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє азербайджанське інформаційне агентство "Азертадж" із посиланням на речника Міністерства енергетики АР Джахіда Мікаїлова.
Вантаж був відправлений із території Сумгаїтського технологічного парку. Першу партію обладнання відправлено конвоєм із 10 вантажівок. До складу гуманітарного вантажу увійшло близько 90 тисяч метрів електричних кабелів і проводів, а також 25 генераторів та 7 комплектів трансформаторів, призначених для підтримки у відновленні стабільного електропостачання в регіонах, що постраждали від війни, яка триває в Україні.
Наступну партію планують відправити найближчими днями. Допомога організована на підставі звернень української сторони, її загальна вартість становить 2 мільйони доларів, йдеться у повідомленні.
Азербайджан раніше вже надсилав Україні гуманітарну допомогу, пов'язану з електропостачанням. Стверджується, що загальна сума гуманітарної допомоги, наданої цією країною Україні в умовах війни, включаючи допомогу у відновленні та реконструкції, вже перевищила 44 мільйони доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Свириденко зустрілася з командою БЕБ та бізнес-асоціаціями
|Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням
|Шмигаль терміново зв'язався з главою Rheinmetall після його скарг на бюрократію в Україні
|У Росії дрони атакували нафтові об’єкти у трьох регіонах
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський: Ніхто, крім Європи, не дає гарантій безпеки
Бізнес
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів