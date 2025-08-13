Авторизация

Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням

Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням

 

Азербайджанська Республіка відправила в Україну першу партію чергового гуманітарного вантажу, що складається з електричного обладнання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє азербайджанське інформаційне агентство "Азертадж" із посиланням на речника Міністерства енергетики АР Джахіда Мікаїлова.

Вантаж був відправлений із території Сумгаїтського технологічного парку. Першу партію обладнання відправлено конвоєм із 10 вантажівок. До складу гуманітарного вантажу увійшло близько 90 тисяч метрів електричних кабелів і проводів, а також 25 генераторів та 7 комплектів трансформаторів, призначених для підтримки у відновленні стабільного електропостачання в регіонах, що постраждали від війни, яка триває в Україні.

Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням

 

Наступну партію планують відправити найближчими днями. Допомога організована на підставі звернень української сторони, її загальна вартість становить 2 мільйони доларів, йдеться у повідомленні.

Азербайджан раніше вже надсилав Україні гуманітарну допомогу, пов'язану з електропостачанням. Стверджується, що загальна сума гуманітарної допомоги, наданої цією країною Україні в умовах війни, включаючи допомогу у відновленні та реконструкції, вже перевищила 44 мільйони доларів.
 

