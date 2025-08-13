Авторизация

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

 

Президент України Володимир Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом, повідомляє ABC.News.

Як повідомляють два американські чиновники, до розмови також долучаться європейські союзники.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

