«Налаштовані на успіх». Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і Путіна
23:57 12.08.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ РФ.
Як зазначили в МЗС країни-агресора, Лавров і Рубіо обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.
"З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу", - додали в російському міністерстві.
За матеріалами:
РБК-Україна
