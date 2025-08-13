«Налаштовані на успіх». Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ РФ.

Як зазначили в МЗС країни-агресора, Лавров і Рубіо обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

"З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу", - додали в російському міністерстві.

