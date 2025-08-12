Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єри Британії і Канади застерегли від "нав’язування" миру Україні
09:28 12.08.2025 |
У телефонній розмові в понеділок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і прем'єр Канади Марк Карні привітали мирні зусилля, але застерегли від "нав'язування" угоди Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні офісу прем'єра Британії.
Вони обговорили свою непохитну підтримку України і поточну роботу, спрямовану на припинення вбивств і завершення російської агресивної війни.
Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має відзначатися свободою, суверенітетом і самовизначенням.
"Вони привітали подальші міжнародні зусилля на чолі з президентом Трампом, спрямовані на досягнення миру, і погодилися, що цей мир має будуватися разом з Україною, а не нав'язуватися їй", - йдеться у повідомленні.
Обидва лідери домовилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом найближчих днів.
Нагадаємо, вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|МВФ забракував два законопроєкти, визначені РНБО як пріоритетні
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|ГУР вдарило по єдиному заводу в рф, де виробляють гелій для ракет
|У Ставрополі заявили про атаку дронів: під ударом заводи «Монокристал» та «Нептун»
|Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи
|Прем'єри Британії і Канади застерегли від "нав’язування" миру Україні
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав