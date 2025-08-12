Авторизация

Прем'єри Британії і Канади застерегли від "нав’язування" миру Україні

 

У телефонній розмові в понеділок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і прем'єр Канади Марк Карні привітали мирні зусилля, але застерегли від "нав'язування" угоди Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні офісу прем'єра Британії.

Вони обговорили свою непохитну підтримку України і поточну роботу, спрямовану на припинення вбивств і завершення російської агресивної війни.

Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має відзначатися свободою, суверенітетом і самовизначенням.

"Вони привітали подальші міжнародні зусилля на чолі з президентом Трампом, спрямовані на досягнення миру, і погодилися, що цей мир має будуватися разом з Україною, а не нав'язуватися їй", - йдеться у повідомленні.

Обидва лідери домовилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом найближчих днів.

Нагадаємо, вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

