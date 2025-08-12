У телефонній розмові в понеділок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і прем'єр Канади Марк Карні привітали мирні зусилля, але застерегли від "нав'язування" угоди Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні офісу прем'єра Британії.

Вони обговорили свою непохитну підтримку України і поточну роботу, спрямовану на припинення вбивств і завершення російської агресивної війни.

Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має відзначатися свободою, суверенітетом і самовизначенням.

"Вони привітали подальші міжнародні зусилля на чолі з президентом Трампом, спрямовані на досягнення миру, і погодилися, що цей мир має будуватися разом з Україною, а не нав'язуватися їй", - йдеться у повідомленні.

Обидва лідери домовилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом найближчих днів.

Нагадаємо, вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".