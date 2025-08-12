Авторизация

Каллас після засідання голів МЗС ЄС заявила про нові санкції проти Росії

 

Держави Європейського Союзу працюють над новими санкціями проти Росії та додатковою підтримкою українського війська, хоча й підтримують мирні перемовини під егідою Сполучених Штатів.

Про це, як передає "Європейська правда", після завершення українського блоку дискусій під час позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 липня, написала в соцмережі Х (Twitter) висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

"Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, спрямованим на досягнення справедливого миру," - написала Каллас.

Вона поінформувала, що "водночас ми працюємо над новими санкціями проти Росії, додатковою військовою підтримкою України та посиленням допомоги для потреб бюджету України і процесу її вступу до ЄС".

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію - ось як ми завершимо цю війну і запобіжимо майбутній російській агресії в Європі", - наголосила Кая Каллас.

Засідання міністрів закордонних справ ЄС станом на момент публікації цієї новини ще не завершилося.

Нагадаємо, вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

На 13 серпня плануються масштабні онлайн перемовини у різних комбінаціях - за участі європейських лідерів, США та України.
