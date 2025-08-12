Фінансові новини
12.08.25
01:39
Трамп розповів, чого чекає від зустрічі з Путіним
23:43 11.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив під час виступу у Білому домі.
Американський президент зазначив, що ціль зустрічі з Путіним на Алясці - "прозондувати грунт".
Він висловив надію на "конструктивну" розмову з російським правителем і сказав, що відразу після зустрічі зателефонує європейським лідерам, щоб поінформувати їх про перебіг зустрічі і про те, "якою може бути угода".
"Я не збираюся укладати угоду. Це не мені укладати угоду. Я думаю, що угода повинна бути вигідною для обох сторін", - розповів президент США.
За словами Трампа, він "хотів би бачити припинення вогню" і "найкращу угоду для обох сторін".
Він вважає, що за підсумками його зустрічі з Путіним є ймовірність на досягнення перемир'я "дуже швидко", тому, за словами Трампа "ми будемо працювати з європейськими лідерами, ми будемо працювати з президентом Зеленським, і, сподіваємося, ми досягнемо великого успіху".
"Зустріч з Путіним, думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини - покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною. Багато крові було пролито", - сказав Трамп.
