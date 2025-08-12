Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп розповів, чого чекає від зустрічі з Путіним

 

Президент США Дональд Трамп очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив під час виступу у Білому домі.

Американський президент зазначив, що ціль зустрічі з Путіним на Алясці - "прозондувати грунт".

Він висловив надію на "конструктивну" розмову з російським правителем і сказав, що відразу після зустрічі зателефонує європейським лідерам, щоб поінформувати їх про перебіг зустрічі і про те, "якою може бути угода".

"Я не збираюся укладати угоду. Це не мені укладати угоду. Я думаю, що угода повинна бути вигідною для обох сторін", - розповів президент США.

За словами Трампа, він "хотів би бачити припинення вогню" і "найкращу угоду для обох сторін".

Він вважає, що за підсумками його зустрічі з Путіним є ймовірність на досягнення перемир'я "дуже швидко", тому, за словами Трампа "ми будемо працювати з європейськими лідерами, ми будемо працювати з президентом Зеленським, і, сподіваємося, ми досягнемо великого успіху".

"Зустріч з Путіним, думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини - покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною. Багато крові було пролито", - сказав Трамп.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес