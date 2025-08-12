Фінансові новини
Трамп: Зеленського не буде на переговорах з Путіним на Алясці
23:35 11.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що українського президента Володимира Зеленського не буде на його переговорах з господарем Кремля Владіміром Путіним, які пройдуть 15 серпня на Алясці.
Про це американський президент сказав під час виступу у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".
Коли Трампа запитали, чи буде Володимир Зеленський присутній на переговорах в Алясці в п'ятницю, той відповів: "Його не було у списку учасників".
"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося", - зазначив Трамп.
При цьому він висловив упевненість, що у "перші дві хвилини" зустрічі з Путіним, точно знатиме, "чи можна укласти угоду".
Водночас Трамп допустив, що наступна зустріч можлива вже між Путіним і Зеленським, або вона буде тристоронньою за його участі.
Трамп також сказав, що зрештою "посадить їх двох (Путіна і Зеленського. - Ред.) в одній кімнаті...і все вирішиться".
