Трамп: Подзвоню Зеленському після зустрічі з Путіним

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському та європейським лідерам "відразу після зустрічі" з Володимиром Путіним.

Також Трамп, який перебуває у Вашингтоні, висловив бажання, щоб президент Росії та Зеленський зустрілися, але після його зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня. При цьому Трамп додав, що у разі чого він візьме також участь у такій зустрічі.

У цьому контексті Трамп наголосив, що не прагне укласти угоду щодо війни в Україні під час зустрічі з Путіним. "Я не укладатиму угоду", - зазначив він і наголосив, що це не є його завданням. Президент США підтвердив, що його метою є припинення вогню. "Я хочу бачити найкращу угоду, яку можна досягти для обох сторін", - цитують Трампа західні агенції.

Як повідомлялось, канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) планував перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці провести відеоконференцію, на яку запросив Трампа, Зеленського, а також лідерів країн Європи.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

