Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Подзвоню Зеленському після зустрічі з Путіним
23:29 11.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському та європейським лідерам "відразу після зустрічі" з Володимиром Путіним.
Також Трамп, який перебуває у Вашингтоні, висловив бажання, щоб президент Росії та Зеленський зустрілися, але після його зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня. При цьому Трамп додав, що у разі чого він візьме також участь у такій зустрічі.
У цьому контексті Трамп наголосив, що не прагне укласти угоду щодо війни в Україні під час зустрічі з Путіним. "Я не укладатиму угоду", - зазначив він і наголосив, що це не є його завданням. Президент США підтвердив, що його метою є припинення вогню. "Я хочу бачити найкращу угоду, яку можна досягти для обох сторін", - цитують Трампа західні агенції.
Як повідомлялось, канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) планував перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці провести відеоконференцію, на яку запросив Трампа, Зеленського, а також лідерів країн Європи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
ТОП-НОВИНИ
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Каллас після засідання голів МЗС ЄС заявила про нові санкції проти Росії
|Спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, - Зеленський
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Трамп розповів, чого чекає від зустрічі з Путіним
|Трамп: Зеленського не буде на переговорах з Путіним на Алясці
|Трамп: Подзвоню Зеленському після зустрічі з Путіним
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів