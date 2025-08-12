Трамп: Подзвоню Зеленському після зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському та європейським лідерам "відразу після зустрічі" з Володимиром Путіним.

Також Трамп, який перебуває у Вашингтоні, висловив бажання, щоб президент Росії та Зеленський зустрілися, але після його зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня. При цьому Трамп додав, що у разі чого він візьме також участь у такій зустрічі.

У цьому контексті Трамп наголосив, що не прагне укласти угоду щодо війни в Україні під час зустрічі з Путіним. "Я не укладатиму угоду", - зазначив він і наголосив, що це не є його завданням. Президент США підтвердив, що його метою є припинення вогню. "Я хочу бачити найкращу угоду, яку можна досягти для обох сторін", - цитують Трампа західні агенції.

Як повідомлялось, канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) планував перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці провести відеоконференцію, на яку запросив Трампа, Зеленського, а також лідерів країн Європи.