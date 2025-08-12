Фінансові новини
Зеленський поговорив із Моді та закликав Індію скоротити купівлю нафти в Росії
23:20 11.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Нарендрою Моді. Сторони, зокрема, обговорювали експорт російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.
За словами Зеленського, розмова з Моді була тривалою. Вони детально обговорили важливі питання двосторонньої співпраці та дипломатичної ситуації.
Президент України поінформував прем'єра Індії про російські удари по українських містах і селах, зокрема, про вчорашню атаку окупантів на автобусну станцію в Запоріжжі.
"І це в той час, коли, нарешті, з'явилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того, щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія демонструє лише бажання продовжувати окупацію та вбивства", - звернув увагу Зеленський.
Він наголосив, що Індія підтримує всі мирні ініціативи та підтримує обов'язкову участь України в мирних процесах.
"Ми детально говорили про санкції проти Росії. Зазначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал і здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, посилав Москві відповідні сигнали", - додав Зеленський.
Також президент України та прем'єр Індії домовилися про зустріч у вересні на Генасамблеї ООН.
