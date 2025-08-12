Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський поговорив із Моді та закликав Індію скоротити купівлю нафти в Росії

 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Нарендрою Моді. Сторони, зокрема, обговорювали експорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

За словами Зеленського, розмова з Моді була тривалою. Вони детально обговорили важливі питання двосторонньої співпраці та дипломатичної ситуації.

Президент України поінформував прем'єра Індії про російські удари по українських містах і селах, зокрема, про вчорашню атаку окупантів на автобусну станцію в Запоріжжі.

"І це в той час, коли, нарешті, з'явилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того, щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія демонструє лише бажання продовжувати окупацію та вбивства", - звернув увагу Зеленський.

Він наголосив, що Індія підтримує всі мирні ініціативи та підтримує обов'язкову участь України в мирних процесах.

"Ми детально говорили про санкції проти Росії. Зазначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал і здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, посилав Москві відповідні сигнали", - додав Зеленський.

Також президент України та прем'єр Індії домовилися про зустріч у вересні на Генасамблеї ООН.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес