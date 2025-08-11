Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Алієв виділив $2 млн на допомогу Україні після російських атак на об’єкти SOCARс

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вирішив виділити $2 млн з резервного фонду країни на закупівлю та відправлення в Україну електроенергетичного обладнання азербайджанського виробництва як гуманітарну допомогу. Про це повідомляється на сайті азербайджанського президента.

Кошти виділяються Міністерству енергетики Азербайджану, який має організувати закупівлю.

У документі згадується, що Азербайджан неодноразово надавав гуманітарну допомогу Україні у зв'язку з ситуацією останніх років і що відносини між країнами розвиваються на основі дружби та партнерства згідно з двосторонніми договорами, укладеними з 2000 року.

Рішення Алієва ухвалене після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 10 серпня.

Президенти обговорювали ситуацію в Україні й, зокрема, авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR й газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.

Алієв заявив, що це за жодних обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес