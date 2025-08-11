Алієв виділив $2 млн на допомогу Україні після російських атак на об’єкти SOCARс

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вирішив виділити $2 млн з резервного фонду країни на закупівлю та відправлення в Україну електроенергетичного обладнання азербайджанського виробництва як гуманітарну допомогу. Про це повідомляється на сайті азербайджанського президента.

Кошти виділяються Міністерству енергетики Азербайджану, який має організувати закупівлю.

У документі згадується, що Азербайджан неодноразово надавав гуманітарну допомогу Україні у зв'язку з ситуацією останніх років і що відносини між країнами розвиваються на основі дружби та партнерства згідно з двосторонніми договорами, укладеними з 2000 року.

Рішення Алієва ухвалене після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 10 серпня.

Президенти обговорювали ситуацію в Україні й, зокрема, авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR й газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.

Алієв заявив, що це за жодних обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері.