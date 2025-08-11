Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Алієв виділив $2 млн на допомогу Україні після російських атак на об’єкти SOCARс
13:16 11.08.2025 |
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вирішив виділити $2 млн з резервного фонду країни на закупівлю та відправлення в Україну електроенергетичного обладнання азербайджанського виробництва як гуманітарну допомогу. Про це повідомляється на сайті азербайджанського президента.
Кошти виділяються Міністерству енергетики Азербайджану, який має організувати закупівлю.
У документі згадується, що Азербайджан неодноразово надавав гуманітарну допомогу Україні у зв'язку з ситуацією останніх років і що відносини між країнами розвиваються на основі дружби та партнерства згідно з двосторонніми договорами, укладеними з 2000 року.
Рішення Алієва ухвалене після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 10 серпня.
Президенти обговорювали ситуацію в Україні й, зокрема, авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR й газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.
Алієв заявив, що це за жодних обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Міноборони у липні допустило до експлуатації вісім нових наземних роботів
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Українські військові отримали дрони Vector з акустичними датчиками для виявлення артилерії
|В Україні створили багаторазовий дрон-перехоплювач оснащений дробовиком
|Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський
|Алієв виділив $2 млн на допомогу Україні після російських атак на об’єкти SOCARс
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів