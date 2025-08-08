Фінансові новини
08.08.25
18:39
Китайський лідер заявив Путіну, що «радий» потенційним переговорам між США та РФ
17:57 08.08.2025 |
Китайський лідер Сі Цзіньпін та очільник Кремля Владімір Путін провели розмову, під час якої він заявив, що "радий" потенційним переговорам між США та Росією.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Як зазначається, розмова між Сі та Путіним відбулася у п'ятницю, 8 серпня.
Агентство пише, що Сі виклав очільнику Кремля позицію Китаю щодо України, охарактеризувавши її як "комплекс складних питань, які не мають простих рішень".
Також китайський лідер заявив Путіну, що "радий" потенційним переговорам між США та Росією.
Ця заява пролунала незабаром після того, як Китай виправдав імпорт російської нафти, назвавши його виправданим і законним, і відкинув погрози США ввести додаткові мита для всіх країн, які торгують з Росією.
За останніми даними митниці, імпорт Китаю з Росії в липні зріс до $10,06 млрд - найвищого рівня з березня. Але в цілому за цей рік імпорт з Росії все ще знизився на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Зазначимо, Трамп у середу 6 серпня розпорядився запровадити додатковий тариф у 25% щодо Індії через імпорт нею російських енергоносіїв, втіливши погрозу останніх днів. Тариф набуде чинності через 21 день.
Перед тим міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських посадовців, що продовження закупівель російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит.
Раніше Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.
