Банкрутство «Аеросвіту»: Арбітраж закрив справу за позовом Коломойського до України на $700 мільйонів

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії українського олігарха Ігоря Коломойського проти України, метою якого було перекласти на державу відповідальність за фінансові наслідки банкрутства. Позов стосувався вимог на суму близько 700 млн дол. США.

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Арбітражний трибунал, утворений під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів, ухвалив рішення про остаточне припинення провадження за позовом компанії Ігоря Коломойського проти України. Підставою для такого рішення стала несплата Позивачем обов'язкового арбітражного збору попри неодноразові попередження Трибуналу", - йдеться у повідомленні.

В Мін'юсті нагадали, що у 2015 році з позовом до суду звернулась компанія Gilward Investments B.V, кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський та Георгій Гуртовий.

"Позов стосувався вимог на суму близько 700 мільйонів доларів США та базувався на твердженнях Позивача про нібито протиправні дії українських державних органів, що начебто призвели до банкрутства ПрАТ «Авіакомпанія Аеросвіт». Серед висунутих претензій - обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту «Бориспіль», затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства", - додали у відомстві.

Як підкреслюють у міністерстві, ще у 2017 році, на запит України, Трибунал вирішив поділити провадження на дві фази - юрисдикційну та розгляд по суті.

"У квітні 2022 року провадження було зупинено у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, однак згодом - у травні 2023 року - його поновили. Міністерство юстиції України, спільно з юридичними радниками, у тісній координації з Державіаслужбою, у березні 2024 року подало відзив на позов, у якому довело, що банкрутство «Аеросвіту» було спричинене виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, неефективним управлінням та діями пов'язаних з Позивачем осіб, а не втручанням держави", - наголошують у Мін'юсті.

Зазначається, що впродовж 2024 року сторони здійснили обмін документами в межах стадії розкриття доказів. Позивач не розкрив усі документи, на розкритті яких наполягала Україна, попри відповідне рішення Трибуналу. У липні 2024 року Трибунал встановив процедурний графік наступних процесуальних дій. Однак Позивач неодноразово звертався з клопотаннями про відтермінування, посилаючись на відсутність доступу до Коломойського, який на той момент перебував під вартою в Україні.

Своєю чергою Міністерством юстиції було надано обґрунтовані пояснення щодо наявності такого доступу у представників Позивача.

"Незважаючи на затримки, Трибунал встановив обов'язок сторін здійснити сплату арбітражного збору у розмірі 150 тисяч доларів США до 12 листопада 2024 року. Однак Позивач так і не здійснив платіж, унаслідок чого провадження було зупинено у січні 2025 року, а згодом - остаточно припинено. Таким чином, було остаточно припинено провадження, ініційоване українським олігархом з метою перекласти на державу відповідальність за фінансові наслідки банкрутства, спричиненого внутрішньою неспроможністю та неефективним управлінням", - додали у відомстві.