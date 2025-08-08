Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg

 

Китайська компанія DJI, яка контролює понад 70% ринку дронів у США, може втратити цей ринок, якщо до кінця року не пройде аудит національної безпеки.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Компанія DJI Technologies, що належить китайцям та управляється ними, стикається з дедлайном наприкінці року, щоб зберегти свій бізнес у США, і виробник дронів має труднощі з тим, щоб хтось у Вашингтоні його почув", - говориться у повідомленні.

"Компанія найняла "маленьку армію лобістів" та нещодавно направила керівника з Австралії до Вашингтона, щоб обговорити загрозу заборони їхньої технології. Але DJI стверджує, що електронні листи та дзвінки залишаються без відповіді, і у них спливає час", - пише Bloomberg.

Компанія заявляє про готовність пройти перевірку, але стикається з відмовою законодавців, особливо республіканців, від будь-яких контактів.

DJI стверджує, що її листи і дзвінки ігноруються, а деякі сенатори і конгресмени відмовляються зустрічатися з представниками компанії. DJI стверджує, що влада вимагає перевірки, але при цьому не пояснює, хто саме має її проводити і в якому форматі.

"DJI, як і компанія TikTok, що належить Китаю, виробляє популярний продукт, але стикається з існуючими загрозами на прибутковому ринку США на тлі зростаючої стурбованості щодо того, що дані, які вона збирає в США, можуть бути передані владі у Пекіні", - зазначає агентство.

Дрони DJI, які дешевші за ті, що виготовляються конкурентами з США, використовують американські кінематографісти, фермери, правоохоронні органи та пожежники.

Минулого року Конгрес вніс до річного законопроекту про політику Пентагону положення, яке вимагає, щоб дрони, виготовлені компанією з головним офісом у Шеньчжені, пройшли національний аудит безпеки, зазначено у публікації.

Це пояснюють потребою оцінки ризиків, пов'язаних зі збором даних, зокрема, чи дотримується компанія китайських законів, які зобов'язують її передавати будь-які дані, які вимагає уряд.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес