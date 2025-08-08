Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg

Китайська компанія DJI, яка контролює понад 70% ринку дронів у США, може втратити цей ринок, якщо до кінця року не пройде аудит національної безпеки.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Компанія DJI Technologies, що належить китайцям та управляється ними, стикається з дедлайном наприкінці року, щоб зберегти свій бізнес у США, і виробник дронів має труднощі з тим, щоб хтось у Вашингтоні його почув", - говориться у повідомленні.

"Компанія найняла "маленьку армію лобістів" та нещодавно направила керівника з Австралії до Вашингтона, щоб обговорити загрозу заборони їхньої технології. Але DJI стверджує, що електронні листи та дзвінки залишаються без відповіді, і у них спливає час", - пише Bloomberg.

Компанія заявляє про готовність пройти перевірку, але стикається з відмовою законодавців, особливо республіканців, від будь-яких контактів.

DJI стверджує, що її листи і дзвінки ігноруються, а деякі сенатори і конгресмени відмовляються зустрічатися з представниками компанії. DJI стверджує, що влада вимагає перевірки, але при цьому не пояснює, хто саме має її проводити і в якому форматі.

"DJI, як і компанія TikTok, що належить Китаю, виробляє популярний продукт, але стикається з існуючими загрозами на прибутковому ринку США на тлі зростаючої стурбованості щодо того, що дані, які вона збирає в США, можуть бути передані владі у Пекіні", - зазначає агентство.

Дрони DJI, які дешевші за ті, що виготовляються конкурентами з США, використовують американські кінематографісти, фермери, правоохоронні органи та пожежники.

Минулого року Конгрес вніс до річного законопроекту про політику Пентагону положення, яке вимагає, щоб дрони, виготовлені компанією з головним офісом у Шеньчжені, пройшли національний аудит безпеки, зазначено у публікації.

Це пояснюють потребою оцінки ризиків, пов'язаних зі збором даних, зокрема, чи дотримується компанія китайських законів, які зобов'язують її передавати будь-які дані, які вимагає уряд.