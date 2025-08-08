Фінансові новини
Трамп заперечив, що вимагає від Путіна зустрічі з Зеленським
08:57 08.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до саміту з російським лідером Володимиром Путіним навіть якщо той не зустрінеться з главою української держави Володимиром Зеленським.
Американське видання The New York Post написало 7 серпня з посиланням на джерело в Білому домі, що Трамп висунув Путіну умову зустрічі з Зеленським перед зустріччю з ним. Згодом у коментарі агентству Associated Press анонімний представник Білого дому зазначив, що такий ультиматум лише знизить ймовірність зустрічі Трампа та Путіна.
Сам Трамп на запитання журналіста, чи висував він таку вимогу Путіну відповів коротко: "Ні".
Перед цим Путін заявив, що сподівається зустрітися з Трампом наступного тижня, можливо - в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що деталі зустрічі ще опрацьовуються.
Москва лишила питання США про тристоронній саміт без коментарів
Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков розповідав, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф на зустрічі в Кремлі 6 серпня згадував ідею тристоронньої зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа, проте "російська сторона цей варіант залишила зовсім повністю без коментарів".
Сам Путін 7 серпня сказав, що "нічого не має проти" зустрічі з Зеленським, проте "для цього повинні бути створені певні умови". "А ось до створення таких умов, на жаль, поки що далеко", - заявив він.
Зеленський коментував переговори РФ і США зі стриманим оптимізмом: "Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати".
Коли журналісти запитали Трампа про дедлайн для Росії, що спливає 8 серпня, він відповів: "Це буде залежати від нього (Путіна. - Ред.). Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього. Я дуже розчарований".
